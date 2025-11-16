Medaille op WK, maar geen Zesdaagse: Belgische thuisrijdster geeft forfait door operatie

Hélène Hesters zal volgende week niet aan de start staan op de Zesdaagse van Gent. De Belgische liet een operatie uitvoeren en is even buiten strijd.

Eind oktober pakte Hélène Hesters (20) nog verrassend brons in de afvallingskoers op het WK baanwielrennen in Chili. In haar geboortestad moet ze volgende week wel de Zesdaagse van Gent missen.

De vrouwen rijden op vrijdag en zaterdag hun eigen competitie met telkens een afvallingskoers en een puntenkoers. Lotte Kopecky won telkens de voorbije drie edities van de competitie bij de vrouwen.

Hesters mist Zesdaagse door operatie

Hélène Hesters zal er dus niet bij zijn in Gent. "Ik ben een operatie ondergaan om de gezondheidsklachten waar ik het afgelopen jaar mee kampte op te lossen", schrijft ze op haar sociale media.

"Hopelijk sta ik snel weer op mijn benen zodat ik de andere renners aan kan moedigen vanaf de tribune." Hesters heeft amandelen laten verwijderen nadat ze dit seizoen kampte met chronische keelontsteking.





Op de Zesdaagse van Gent zullen nog altijd mooie namen aan de start staan met onder meer Lotte Kopecky, Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Luca Vierstraete en Marith Vanhove. Kopecky is na haar Belgische titel omnium opnieuw de topfavoriete.