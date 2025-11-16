Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"

Van Aert vertelt in het buitenland hoezeer het op hem weegt: "In ons land zo groot dat de druk er altijd is"
Foto: © photonews

Als Wout van Aert in het buitenland spreekt, in een wat andere setting, komen er misschien wel interessante zaken naar buiten. Zo ontleden we zijn interview bij The New York Times. Hij heeft het onder meer over de druk die hij in België ervaart.

Dan gaat het bij The Athletic (sportgedeelte NYT, red.) voornamelijk over de constante jacht over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van Aert moet het gevoel hebben dat hij al zijn hele carrière overwinningen in die Monumenten nastreeft, voorlopig tevergeefs. "Als Belg is het behoorlijk inspirerend om naar die koersen te kijken tijdens je jeugd", aldus Van Aert.

Ondertussen zijn we zoveel jaren later en jaagt Van Aert zelf op glorie in die koersen. "Het zijn de grootste koersen van het jaar en ze vinden plaats vlak bij huis. Dat geeft me extra motivatie. In ons land zijn die koersen zo groot dat de druk er altijd is", legt Van Aert uit hoe hij het ervaart. "In mijn geval heb ik al twee jaar in deze koersen de status van topfavoriet."

Nog meer druk voor Van Aert wegens nationaliteit

Het is ook de vraag of dat terecht is, met ene Mathieu van der Poel die er ook elk jaar aan de start staat. Bovendien krijgt Van Aert ook nog met een extra laag druk te maken. "De druk is voor mij nog groter omdat ik een Belg ben. Dat kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Het is wellicht iets dat makkelijker wordt naarmate er meer tijd passeert."

Van Aert mag zich ondertussen ook al een van de meer ervaren renners uit het peloton noemen. "Elke ervaring geeft je een nieuw inzicht. Het heeft niet meer hetzelfde effect op mijn prestatie als wanneer ik jonger was. Zeker in het veldrijden kon ik in het begin niet presteren in de kampioenschappen, omdat ik te nerveus was", maakt Wout de vergelijking.

Van Aert ervaart meer druk op de weg dan in het veld

Hij had toen het gevoel dat hij iets moest tonen aan het publiek, in plaats van dat hij iets deed voor zichzelf. "Daarna werd de druk alleen nog maar groter in het wegwielrennen." Voor een renner als Van Aert is dat iets wat er bijhoort. Lees ook wat hij zegt over zijn littekens en zijn leiderschapsstijl

