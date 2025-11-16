Vervanging Iserbyt is al begonnen: Mettepenningen bevestigt opvallende interesse

De carrière van Eli Iserbyt hangt aan een zijden draadje. Jurgen Mettepenningen zou dan ook al denken aan opvallende vervanging.

Met Michael Vanthourenhout stond er in Hamme slechts één renner van Pauwels Sauzen-Altez Industrie aan de start. Door de blessure van Eli Iserbyt rijdt de ploeg van Jurgen Mettepenningen maar op halve sterkte.

Paul Herygers pakte tijdens de uitzending op VRT1 uit met een opvallende uitspraak. "Mettepenningen zou de ploeg van Ridley willen overnemen." Bij die ploeg rijden de Nederlander Joris Nieuwenhuis en de Spanjaard Felipe Orts.

Neemt Mettepenningen Ridley en Nieuwenhuis over?

Mettepenningen zelf reageerde ook op het gerucht. "De link wordt automatisch gelegd door Ridley, maar het is allemaal heel voorbarig", bevestigde hij wel. "We missen met Eli natuurlijk wel iemand vooraan en in de finale."

"Dan moeten we kijken hoe we dat kunnen opvangen op de één of andere manier. Dan kom je snel uit bij iemand die op dezelfde fiets rijdt en dat is dan Joris Nieuwenhuis. Die gesprekken met Jochim Aerts (CEO van Ridley, nvdr.) zijn lopende, maar dat is heel voorbarig."





"We hebben allebei wel de intentie om de krachten te bundelen en een blok te maken tegen de bestaande blokken. Wij hebben alleen Michael, dus gemakkelijk is dat niet. We proberen ook een blok te maken en dat kan kan misschien met Vanthourenhout en Nieuwenhuis."