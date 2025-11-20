Vuelta kan volgend jaar niet op Mallorca, maar ook niet in Madrid eindigen: dit ligt op tafel als alternatief

De Vuelta a España van 2026 zal niet eindigen in Madrid en ook een finale op de Canarische Eilanden is uitgesloten. De organisatie heeft daarom een alternatief uitgewerkt dat de slotfase naar Andalusië verlegt.

Geen slot in Madrid

Traditioneel eindigt de Vuelta in de Spaanse hoofdstad, maar dat is in 2026 niet mogelijk. Het slotweekend valt samen met de Grote Prijs Formule 1 van Spanje, die van 11 tot 13 september in Madrid plaatsvindt. Hierdoor moet de wielerorganisatie uitwijken naar een andere locatie voor de laatste etappe.

Canarische Eilanden van de baan

Aanvankelijk leek een finale op de Canarische Eilanden een optie. Protesten tegen de deelname van Israel-Premier Tech tijdens de vorige editie hebben echter geleid tot weerstand bij de lokale autoriteiten.

Ondanks dat de ploeg inmiddels afstand heeft genomen van haar Israëlische identiteit en mogelijk onder Zwitserse licentie zal rijden, blijft de eilandraad van Gran Canaria bij haar standpunt en weigert de Vuelta te ontvangen zolang de formatie deelneemt.

Alternatief in Andalusië

Koersdirecteur Javier Guillén heeft volgens Cadena SER een nieuw plan uitgewerkt. De laatste twee ritten zullen plaatsvinden in de provincie Granada. De voorlaatste etappe voert het peloton door de Sierra Nevada, een regio die bekendstaat als trainingsgebied voor veel renners. Deze bergrit moet zorgen voor een beslissende climax in de strijd om de eindzege.

Officiële presentatie

Het volledige parcours van de Vuelta 2026 wordt pas op 17 december bekendgemaakt. De presentatie vindt plaats in Monaco, waar de ronde volgend jaar ook van start zal gaan. Tot dan blijft het wachten op de definitieve bevestiging van de slotetappes in Granada en de Sierra Nevada.