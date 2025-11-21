In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In de elfde etappe van de Tour sprong een pro-Palestijnse demonstrant in volle sprint op het parcours. De 26-jarige man kent nu zijn straf.

In de elfde etappe van de Tour de France mochten Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) en Mauro Schmid (Jayco-AlUlua) sprinten voor de zege. De Noor haalde het van de Zwitser en won zijn eerste etappe in de Tour.

Tijdens hun sprint sprong een demonstrant over de afsluiting en die liep op het parcours. Het ging om een pro-Palestijnse betoger die een t-shirt droeg met daarop "Israel out of the Tour", verwijzend naar de Israel-Premier Tech.

Boete en waarschuwing voor pro-Palestijnse betoger

"Ik wilde het feit aan de kaak stellen dat een team dat zichzelf tot ambassadeur van Israël had uitgeroepen, mocht deelnemen aan de Tour de France", citeert de Franse krant La Dépêche de betoger.

Hij verklaarde ook nog dat hij niemand in gevaar wilde brengen. "Ik keek naar het grote scherm om te zien wat de verschillen waren. Ik liep ook aan de andere kant, tegen de afsluiting. Ik was vroeger een atleet: ik weet hoe belangrijk veiligheid is."

De openbare aanklager wilde een boete van 500 euro en een verbod van twee jaar om sportevenementen bij te wonen, de rechter veroordeelde de demonstrant tot een boete van 300 euro en gaf de man een waarschuwing een verbod kreeg hij dus niet.