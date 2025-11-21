Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

Marcel Kittel stopte in 2019 met koersen, maar volgt het wielrennen nog altijd als analist en commentator. Hij denkt niet dat het wielrennen op dit moment helemaal vrij is van doping.

Het wielrennen kende in de jaren '90 en begin jaren 2000 een bijzonder donkere periode. Lance Armstrong was de bekendste dopingzondaar uit die periode, de Amerikaan verloor zijn zeven eindzeges in de Tour de France.

De voorbije jaren zijn er veel minder positieve dopinggevallen, al blijven er wel elk jaar opduiken. Zo was er onlangs Oier Lazkano, die door de UCI voorlopig geschorst is voor onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024.

Kittel gelooft niet in dopingvrij wielrennen

Ex-renner en analist Marcel Kittel is dan ook duidelijk. "Ik geloof niet dat het wielrennen nu proper is. Absoluut niet. Wie dat denkt, kijkt niet goed naar de realiteit", zegt de Duitser bij Domestique Podcast.

Volgens Kittel zullen er altijd mensen zijn die het systeem proberen te omzeilen. Vooral door de fors gestegen budgetten en stevige salarissen die renners nu kunnen verdienen door goed te presteren.

"We moeten ervoor zorgen dat we beschermen wat we hebben, de progressie die er gemaakt is de voorbije jaren. De enkele gevallen die er nu zijn mogen geen wijdverspreid dopingsysteem worden zoals in de jaren '90", zegt Kittel nog.