'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

Tadej Pogacar is al opnieuw aan het trainen om het volgende seizoen voor te bereiden. Toch zou het nog bijna vier maanden kunnen duren voor de Sloveen zijn eerste koers rijdt.

De voorbije vijf seizoenen stond Tadej Pogacar vier keer rond half februari aan de start van zijn eerste wedstrijd. Drie keer was dat in de UAE Tour, in 2023 koos de Sloveen voor de Clasica Jaen.

Enkel vorig jaar liet Pogacar nog twee weken langer op zich wachten, de Strade Bianche op 2 maart was toen zijn eerste koers van het seizoen. Voor de Giro kwam Pogacar zelfs maar aan tien koersdagen.

Dit jaar leek Pogacar het nog eens anders aan te pakken. De Italiaanse journalist Beppe Conti kondigde eind oktober aan dat Pogacar midden januari aan de start zou staan van de Tour Down Under in Australië.

Stelt Pogacar start van zijn seizoen uit tot de Strade Bianche?

Bij La Gazzetta dello Sport zijn ze echter zeker dat dat niet zal gebeuren. Pogacar zou in 2026 opnieuw aan zijn seizoen beginnen in de Strade Bianche, die volgend jaar op 7 maart wordt gereden. Nooit begon hij later aan het seizoen als prof.

