'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is al opnieuw aan het trainen om het volgende seizoen voor te bereiden. Toch zou het nog bijna vier maanden kunnen duren voor de Sloveen zijn eerste koers rijdt.

De voorbije vijf seizoenen stond Tadej Pogacar vier keer rond half februari aan de start van zijn eerste wedstrijd. Drie keer was dat in de UAE Tour, in 2023 koos de Sloveen voor de Clasica Jaen. 

Enkel vorig jaar liet Pogacar nog twee weken langer op zich wachten, de Strade Bianche op 2 maart was toen zijn eerste koers van het seizoen. Voor de Giro kwam Pogacar zelfs maar aan tien koersdagen. 

Dit jaar leek Pogacar het nog eens anders aan te pakken. De Italiaanse journalist Beppe Conti kondigde eind oktober aan dat Pogacar midden januari aan de start zou staan van de Tour Down Under in Australië.

Stelt Pogacar start van zijn seizoen uit tot de Strade Bianche?

Bij La Gazzetta dello Sport zijn ze echter zeker dat dat niet zal gebeuren. Pogacar zou in 2026 opnieuw aan zijn seizoen beginnen in de Strade Bianche, die volgend jaar op 7 maart wordt gereden. Nooit begon hij later aan het seizoen als prof. 

Lees ook... Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak Pogacar wil net als dit jaar opnieuw de vijf monumenten rijden. Verwacht wordt dat UAE Team Emirates-XRG midden december het programma van de wereldkampioen zal voorstellen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

15:00
Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

14:00
"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

13:30
Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

13:00
Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

12:30
Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

08:00
Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

11:00
🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

10:00
Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

09:30
Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

09:00
Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

08:30
Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

07:00
"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

21:30
Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

16:30
Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

20:30
Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

20:00
Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

19:00
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

18:30
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

18:00
📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

17:00
Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

16:00
'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

21/11
Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

21/11
Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

21/11
Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

21/11
Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

21/11
Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

21/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

21/11
"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

21/11
Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

21/11
"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

21/11
Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

21/11
Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

21/11
Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

21/11
Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

Tadej Pogacar zet zijn grote doelen uit: "Als ik vandaag stop, zou ik tevreden zijn, ook als dat niet lukte"

20/11
Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

20/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Lotte Kopecky Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Marcel Kittel Thibau Nys Nikolas Maes Lorena Wiebes Joris Nieuwenhuis Sebastien Demarbaix Wilco Kelderman Richard Groenendaal Robbe Ghys Puck Pieterse Justine Ghekiere Oier Lazkano

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved