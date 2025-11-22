"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

Victor Campenaerts kreeg deze week de Kristallen Zweetdruppel voor beste helper van het jaar. Tim Merlier zag zijn lead-out Bert Van Lerberghe liever die prijs winnen.

Door het publiek werd Victor Campenaerts uitgeroepen tot beste helper van het jaar. In zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike werd Campenaerts meteen een belangrijke pion voor Vingegaard, bergop bleef hij in de Tour vaak als laatste bij de Deen.

Vingegaard bedankte Campenaerts ook zelf voor zijn geleverde werk en noemde hem zelfs een van zijn beste ploegmaats ooit. Al vindt Tim Merlier dat Bert Van Lerberghe, die vijfde werd, de Kristallen Zweetdruppel verdiende.

Merlier prijst Van Lerberghe

"Met alle respect voor Victor Campenaerts, maar voor mij was er maar één mogelijke winnaar", zegt Merlier bij HLN over Van Lerberghe. De voorbije drie jaar vormden Merlier en Van Lerberghe een sterke tandem.

Van Lerberghe offert zich altijd volledig op voor Merlier, zelf aan de overwinning denken doet hij nooit. Volgens Merlier is Van Lerberghe een van de weinige renners die echt nog een knecht pur sang is.

"Niet alleen voor mij, maar in dienst van de hele ploeg. De Kristallen Zweetdruppel zou een geweldige erkenning zijn geweest voor al zijn geleverde arbeid. Jammer", stelt Merlier nog.