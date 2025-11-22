Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Lorena Wiebes is ook de Franse renner Thibault Guernalec aangereden op training. Volgens zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels liep de Fransman meerdere breuken op.

Lorena Wiebes werd begin deze week al slachtoffer van een aanrijding op training. De dader reed door en bood Wiebes geen hulp. "Ik voel me gelukkig redelijk oké, maar dit had veel slechter kunnen aflopen", zei Wiebes zelf.

In Frankrijk werd dan weer de 28-jarige Fransman Thibault Guernalec van Arkéa-B&B Hotels aangereden op training. Volgens de Franse ploeg is een auto frontaal ingereden op Guernalec.

De Fransman liep daarbij een gebroken wervel en vinger en een hersenschudding op. Guernalec zou zo een tijdje buiten strijd zijn en voor de Fransman is dat geen goed nieuws, die nog geen ploeg heeft voor volgend jaar.

Guernalec loopt meerdere breuken op

Al zijn hele carrière rijdt Guernalec, sinds begin 2019, bij Arkéa-B&B Hotels. De Franse ploeg stopt na dit jaar echter en dus moet de Fransman op zoek naar een nieuwe werkgever, met een blessure wordt dat niet gemakkelijker.

Volgens het Franse Le Télegramme zou Guernalec wel dicht staan bij een overstap naar TotalEnergies. Die ploeg ziet eind volgend jaar wel ook zijn hoofdsponsor vertrekken, wat ook weer voor onzekerheid zal zorgen.