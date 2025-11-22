Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe, maar over zijn programma is nog niets bekend. Daar zouden wel eens verrassingen kunnen bijzitten.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step snuift Remco Evenepoel in 2026 andere lucht op bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg wil Evenepoel stappen vooruit zetten en de kloof met Tadej Pogacar kleiner maken.

Over het programma van Evenepoel is nog niets bekend. Daarvoor wacht hij het parcours van de Giro af, dat op 1 december wordt voorgesteld. Toch zijn er twee koersen waar Evenepoel van droomt in 2026.

"Wat ik wil winnen in. Het zou mooi zijn om de regenboogtrui terug te pakken en de Tour de France staat ook bovenaan de verlanglijst", zegt hij bij HLN. Al lijkt Evenepoel ook nog andere doelen te stellen.

Welke verrassingen heeft Evenepoel in petto?

"Misschien komen er binnenkort nog wel wat verrassingen, als het gaat om dingen die ik wil winnen... Klassiekers? Niet per se, maar iedereen weet dat we alles aan het bespreken zijn", blijft Evenepoel mysterieus.

In 2026 zou Evenepoel voor het eerst aan de start staan van Milaan-Sanremo, samen met zijn nieuwe ploegmaat Maxim Van Gils. Kan hij de strijd aangaan met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel op de Cipressa en de Poggio?