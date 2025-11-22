Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe, maar over zijn programma is nog niets bekend. Daar zouden wel eens verrassingen kunnen bijzitten.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step snuift Remco Evenepoel in 2026 andere lucht op bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg wil Evenepoel stappen vooruit zetten en de kloof met Tadej Pogacar kleiner maken. 

Over het programma van Evenepoel is nog niets bekend. Daarvoor wacht hij het parcours van de Giro af, dat op 1 december wordt voorgesteld. Toch zijn er twee koersen waar Evenepoel van droomt in 2026. 

"Wat ik wil winnen in. Het zou mooi zijn om de regenboogtrui terug te pakken en de Tour de France staat ook bovenaan de verlanglijst", zegt hij bij HLN. Al lijkt Evenepoel ook nog andere doelen te stellen. 

Welke verrassingen heeft Evenepoel in petto?

"Misschien komen er binnenkort nog wel wat verrassingen, als het gaat om dingen die ik wil winnen... Klassiekers? Niet per se, maar iedereen weet dat we alles aan het bespreken zijn", blijft Evenepoel mysterieus. 

Lees ook... Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit BelgiëIn 2026 zou Evenepoel voor het eerst aan de start staan van Milaan-Sanremo, samen met zijn nieuwe ploegmaat Maxim Van Gils. Kan hij de strijd aangaan met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel op de Cipressa en de Poggio? 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

11:00
Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

15:00
"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

13:30
Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

09:00
Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

13:00
Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

12:30
Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

08:00
'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

12:00
Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

20:00
🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

10:00
Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

09:30
Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

08:30
Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

07:00
'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

'Van Gils en Evenepoel samen aan de start in Milaan-Sanremo, maar met verrassende rolverdeling'

21/11
"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

21:30
Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

20:30
Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

19:00
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

18:30
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

18:00
📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

17:00
Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

16:30
Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

Alles op Merlier in de Tour na vertrek Evenepoel? Spurtbom komt met helder antwoord

16:00
Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

Wout van Aert is nu al duidelijk over 2026: "Zal nooit zo mooi zijn"

21/11
Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

Nog een tijdje afwezig: Puck Pieterse verklapt wanneer ze opnieuw gaat crossen

21/11
Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

Betaalmuur in de cross zint Mettepenningen niet: "Niemand gaat dat doen"

21/11
Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

Minder seizoen heeft opvallend gevolg: Lotte Kopecky zal er anders uitzien

21/11
Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

Nog altijd doping in het peloton? Marcel Kittel windt er geen doekjes om

21/11
Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

Terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Zuur en sneu voor de andere crossers"

21/11
"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

"Is dat allemaal wel nodig?" Tim Merlier begrijpt er weinig van

21/11
Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

Krachten bundelen met Ridley Racing Team: Mettepenningen deelt nieuwe details

21/11
"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

"Als ik naar die knie kijk...": Wout van Aert is heel eerlijk over zijn grote litteken

21/11
Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

Lotte Kopecky valt opnieuw in de prijzen, maar is niet tevreden: "Tuurlijk ben ik niet blij"

21/11
Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

Israel-Premier Tech onthult nieuwe identiteit: ex-topvoetballer als grote investeerder

21/11
Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

Tomas Van Den Spiegel zegt waarom het zo belangrijk is dat veldrijden olympisch wordt

21/11
Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

Toon Aerts komt met sterk statement van vlak voor zijn dopingschorsing en daar heeft Van der Poel mee te zien

20/11
Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

Broers Roodhooft steken ambities niet weg en mikken op record

20/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Lotte Kopecky Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Marcel Kittel Thibau Nys Nikolas Maes Lorena Wiebes Joris Nieuwenhuis Sebastien Demarbaix Wilco Kelderman Richard Groenendaal Robbe Ghys Puck Pieterse Justine Ghekiere Oier Lazkano

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved