Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt is van de partij tijdens de vrouwencompetitie op de Zesdaagse van Gent. Volgend jaar wil ze met Lotte Kopecky opbouwen naar de Olympische Spelen van 2028.

Door haar dopingschorsing was Shari Bossuyt er de voorbije twee jaar niet bij in Gent. Sinds haar geslaagde comeback in juni won Bossuyt de Grand Prix de Wallonie op de weg en werd ze vierde in het omnium op het WK baanwielrennen.

Tijdens de Zesdaagse van Gent is Bossuyt er dus weer bij, maar wel met een dubbel gevoel. "Ik heb er zin in, maar het wordt ook afzien", zegt ze bij Sporza. "Ik kom net uit een rustperiode en weet dus dat het pijn gaat doen."

In de afvallingskoers werd Bossuyt derde, in de puntenkoers vierde. Na dag één staat Bossuyt op de vierde plaats met 30 punten, maar ze volgt wel al op ruime afstand van Kopecky met 56 punten en leidster Stenberg met 62 punten.

Bossuyt en Kopecky dromen van Olympische Spelen in 2028

Voor Bossuyt wordt de piste naast het wegwielrennen belangrijk de komende jaren. Haar focus ligt op weg, maar het baanwielrennen is iets wat ze gewoon graag doet. "En Lotte heeft laten zien dat het te combineren valt."

Na de gemiste Spelen van Parijs vorig jaar, willen Kopecky en Bossuyt in 2028 wel samen naar Los Angeles. "Die droom begint volgend jaar. Als we goed rijden op het WK zijn we vertrokken", besluit Bossuyt nog.