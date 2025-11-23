Belgen aan het feest na zinderend einde van Zesdaagse van Gent

De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent is na een zinderend slot een prooi geworden voor Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder. De kersverse wereldkampioenen ploegkoers hadden het wel absoluut niet onder de markt, maar slaagden er wel in om te winnen.

"Het is altijd meer afzien, dan dat het leuk is", aldus de kersverse winnaars in een eerste reactie bij Sporza vanuit het Kuipje in Gent na hun spectaculaire overwinning in de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

Afsluitende ploegkoers maakt het verschil in Gent

In de altijd spannende, afsluitende ploegkoers kon het alle kanten uit, maar het waren dan toch nog de wereldkampioenen die het wisten te halen met een late winstronde.

Het Nederlands-Belgische duo Havik/Hesters had de meeste punten verzameld over zes dagen heen, terwijl ook de afscheidnemende Elia Viviani met Jasper De Buyst heel goed meereed en derde werd op amper één ronde van de winnaar.

Grote spanning op de slotdag tussen liefst vijf teams

Zelfs de Nederlanders Dorenbos/Hoppezak en de Duitsers Kluge/Teutenberg konden op de slotdag eigenlijk nog winnen. Zij werden vierde en vijfde op respectievelijk één en twee rondes van de uiteindelijke winnaars.

Voor de wereldkampioenen is het een nieuwe opsteker richting de komende jaren, waarin het einddoel meer dan waarschijnlijk de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zullen gaan worden.