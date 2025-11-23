Na viraal interview over urine kondigt Lotto-renner nu ingrijpend nieuws aan

Er is ingrijpend nieuws gekomen van één van de renners die het afgelopen seizoen voor Lotto reden. De carrière van Jonas Gregaard is abrupt tot een einde gekomen.

De amper 29-jarige Deen kondigt op zijn Instagrampagina aan dat hij zijn fiets al aan de haak hangt. "Na vele jaren als profrenner heb ik beslist dat het tijd is om afstand te nemen van de sport. Deze reis heeft me langs elke grote ronde gebracht en me momenten opgeleverd die ik met me mee zal nemen voor de rest van mijn leven", aldus Gregaard.

Hij spreekt over de hoogtepunten en laagtepunten die hij in de loop van zijn loopbaan beleefd heeft. Uiteraard maakt ook een dankwoord deel uit van de boodschap waarmee hij afscheid neemt. "Bedankt aan mijn ploegmaats, stafleden en aan iedereen met wie ik een ploegbus, trainingskamp, het afzien tijdens een klim of een rustig diner heb gedeeld."

Lotto-renner heel erg dankbaar

Gregaard bedankt daarnaast ook zijn familie en vrienden, die hem naar eigen zeggen de steun hebben gegeven om door te zetten tijdens de chaos, de stress, de vreugde en de ontgoochelingen die een wielercarrière met zich meebrengen. De Scandinaviër, die uiteindelijk twee jaar voor Lotto reed, benadrukt dat hij hier heel erg dankbaar voor is.

"Het is niet makkelijk geweest om te beslissen op pensioen te gaan, maar het is voor vele redenen de juiste beslissing", bekent Gregaard. "Mijn lichaam en mentale gezondheid zeggen me dat het tijd is." Gregaard vindt het belangrijk om daarnaar te luisteren en staat op en voor verschillende soorten gesprekken en kansen om zijn toekomst te bepalen.

Interview uit de Vuelta ging viraal

Hij zal misschien nog het meest herinnerd worden voor een interview waarmee hij viraal ging tijdens de meest recente Vuelta. Hij getuigde dat pro-Palestijnse demonstranten een vloeistof over de renners gooide en hij vermoedde dat het weleens urine kon zijn.