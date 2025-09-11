Renner uit Vuelta-peloton getuigt: "Het was misschien pis"

Zondag eindigt de Vuelta - als alles naar wens verloopt. De voorbije week gaat het jammer genoeg vooral over pro-Palestijnse protesten die de koers danig in de war sturen. Dat is ook het geval voor de tijdrit.

Ook voor de tijdrit zijn er maatregelen genomen. Die wordt van 27,2 kilometer naar 12,2 kilometer ingekort. En dus is de vraag stilaan of we wel Madrid gaan halen, al is de organisatie daar nog altijd van overtuigd.

Maar ook in de voorbije ritten gebeurde er heel wat. Daarover heeft ook Jonas Gregaard deze week al een getuigenis gedaan. Hij kreeg onfrisse zaken in het gezicht gegooid.

Lotto rider Jonas Gregaard: “It’s a bit of a shame that in a way our sport is being ruined, both for the spectators and for those watching from home. Riders and staff. It’s a bit demotivating.”



“The protesters were everywhere yesterday. I had some kind of liquid thrown in my… pic.twitter.com/IyJN56oeEl — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 10, 2025

"Het is een beetje jammer dat onze sport op een bepaalde manier wordt verpest, zowel voor de toeschouwers als voor degenen die thuis kijken. Renners en staf. Het is een beetje demotiverend."

Jonas Gregaard zeer duidelijk over problemen in de koers

"Gisteren waren er overal demonstranten. Ik kreeg eerder in de etappe een soort vloeistof in mijn gezicht gegooid. Het was misschien pis – het rook niet erg lekker. Maar over het algemeen heb ik een zeer agressieve aanpak ervaren van mensen die je normaal gesproken niet als wielerfans ziet."

"Er lagen punaises op de weg, er werden voorwerpen naar ons (de renners) gegooid en er werden beledigingen geschreeuwd tijdens de etappe van gisteren. Ik vind het jammer dat ze het moeten verpesten voor degenen die daadwerkelijk wielrennen willen kijken", klonk het bij TV2 Denmark.