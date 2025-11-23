Opgelet: crossers gaan vroeger van start in Wereldbeker in Tabor

In Tabor staat de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. De crossers moeten echter iets eerder aan de bak dan ze gewoon zijn.

In de Wereldbeker staan dit seizoen twaalf manches op het programma en elf daarvan gaan op hetzelfde moment van start. De vrouwen beginnen telkens aan hun wedstrijd op 13u40, de mannen om 15u10.

Zondag in Tabor zal dat echter iets anders zijn, wie de wedstrijden live wil zien zal iets eerder moeten afstemmen op de cross. Het startschot bij de vrouwen wordt om 13u gegeven, de mannen vertrekken om 14u30.

De eerste manche van de Wereldbeker zit wel achter een betaalmuur. Wie in België live wil kijken, kan dat enkel met een sportabonnement bij Telenet of Proximus. Rond 18u wordt op VRT1 wel een samenvatting uitgezonden.

Jeugd moet vroeg aan de bak in Tabor

Door het vroege startuur bij de vrouwen en de mannen, worden ook de jeugdwedstrijden met zo'n 40 minuten vervroegd. De mannen junioren starten om 8u50, de vrouwen junioren om 9u55 en de mannen beloften om 11u20.

Niet alleen de vroege startuur wordt aanpassen, maar voor de crossers ook de temperatuur. De junioren zullen moeten crossen bij zo'n -6°C, de profs zullen bij -2°C hun wedstrijd afwerken.