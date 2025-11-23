Opgelet: crossers gaan vroeger van start in Wereldbeker in Tabor

Opgelet: crossers gaan vroeger van start in Wereldbeker in Tabor

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Tabor staat de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. De crossers moeten echter iets eerder aan de bak dan ze gewoon zijn.

In de Wereldbeker staan dit seizoen twaalf manches op het programma en elf daarvan gaan op hetzelfde moment van start. De vrouwen beginnen telkens aan hun wedstrijd op 13u40, de mannen om 15u10. 

Zondag in Tabor zal dat echter iets anders zijn, wie de wedstrijden live wil zien zal iets eerder moeten afstemmen op de cross. Het startschot bij de vrouwen wordt om 13u gegeven, de mannen vertrekken om 14u30. 

De eerste manche van de Wereldbeker zit wel achter een betaalmuur. Wie in België live wil kijken, kan dat enkel met een sportabonnement bij Telenet of Proximus. Rond 18u wordt op VRT1 wel een samenvatting uitgezonden. 

Jeugd moet vroeg aan de bak in Tabor

Door het vroege startuur bij de vrouwen en de mannen, worden ook de jeugdwedstrijden met zo'n 40 minuten vervroegd. De mannen junioren starten om 8u50, de vrouwen junioren om 9u55 en de mannen beloften om 11u20. 

Niet alleen de vroege startuur wordt aanpassen, maar voor de crossers ook de temperatuur. De junioren zullen moeten crossen bij zo'n -6°C, de profs zullen bij -2°C hun wedstrijd afwerken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldbeker
Tabor (Tsj)

Meer nieuws

Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoog

Remco Evenepoel en de door hem aangetrokken specialist leggen de lat heel hoog

11:00
Nuance bij de veelbesproken comeback van Van der Poel: "Niet uitzonderlijk"

Nuance bij de veelbesproken comeback van Van der Poel: "Niet uitzonderlijk"

10:00
Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manier

Evenepoel ontvangt felicitaties en steelt de show op verrassende manier

09:00
Na viraal interview over urine kondigt Lotto-renner nu ingrijpend nieuws aan

Na viraal interview over urine kondigt Lotto-renner nu ingrijpend nieuws aan

08:30
Doodeerlijke onthulling: Campenaerts door deze Visma-ploegmaat oorspronkelijk als vijand beschouwd

Doodeerlijke onthulling: Campenaerts door deze Visma-ploegmaat oorspronkelijk als vijand beschouwd

08:00
Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten

Mathieu van der Poel gaat hard tekeer op manieren die je niet zou verwachten

07:30
Mettepenningen zet Vanthourenhout na Van der Poel: "Doet niemand sneller"

Mettepenningen zet Vanthourenhout na Van der Poel: "Doet niemand sneller"

21:30
🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

🎥 Del Grosso onthult datum terugkeer in het veld en waarschuwt Van der Poel voor WK

20:30
Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

Wil UAE dat Pogacar wereldkampioen wordt in 2028? Merlier heeft slecht nieuws voor sprinters

20:00
Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

Tijdrit van 40 kilometer in de Giro? Evenepoel zegt waarom dat nog niet genoeg is

19:00
Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

Leegloop bij Alpecin-Deceuninck? Broers Roodhooft zetten critici stevig op hun plaats

18:30
"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

"Maar één mogelijke winnaar": Merlier is het niet eens met prijs voor Campenaerts

18:00
"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

"Verwacht dat van iedereen": Wout van Aert onthult hoe hij is als kopman

17:00
Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

Met Wiggins als voorbeeld: Viviani verklaart waarom hij carrière absoluut in Gent wilde afsluiten

16:30
"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

"Vind dat heel erg straf": José De Cauwer houdt zich niet in over Tadej Pogacar

16:00
Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

Na Wiebes is het opnieuw prijs: Fransman krijgt stevig verdict na aanrijding op training

15:00
Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

Remco Evenepoel wil iedereen verrassen en doet bijzonder mysterieus

14:00
"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

"Beste beslissing ooit": Fleur Moors kan na een jaar eindelijk opnieuw crossen en onthult grote doel

13:30
Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

Eddy Merckx afwezig op Zesdaagse, zoon Axel geeft gezondheidsupdate na "heel moeilijk jaar"

13:00
Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

Shari Bossuyt rijdt met dubbel gevoel tijdens Zesdaagse van Gent

12:30
'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

'Geen vroege start: Tadej Pogacar komt pas laat eerste keer in actie in 2026'

12:00
Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

Evenepoel doet boekje open over vakantie met Oumi én vertrekt binnenkort weer uit België

22/11
🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

🎥 Marcel Kittel maakt verrassende comeback in het peloton bij ambitieuze ploeg

22/11
Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

Merlier komt met duidelijke reactie nadat Evenepoel hem van de Kristallen Fiets houdt

22/11
Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

Museeuw stelt iets vast nu Evenepoel hem bijbeent in de Kristallen Fiets: "Verbaast me"

22/11
Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

Eindzege geen zekerheid: Kopecky krijgt stevige concurrentie op eerste dag Zesdaagse

22/11
Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

Schrik voor sterkere Evenepoel? Pogacar pakt uit met wel erg verrassende uitspraak

22/11
Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

Bondscoach De Clercq waarschuwt Belgen voor één groot gevaar in Wereldbeker in Tabor

22/11
"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

"Ik haatte dat": Van Aert helder over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

21/11
Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

Betaalmuur in het veldrijden: Van Den Spiegel (CEO Flanders Classics) verklaart waarom dat nodig is

21/11
Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

Remco Evenepoel wint vijfde Kristallen Fiets, maar kiest voor verrassend mooiste moment van het jaar

21/11
Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

Vaste trainingsmakker in Spanje: Van Avermaet onthult hoe belangrijk Ovett is voor Van der Poel

21/11
In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

In volle sprint op het parcours gelopen: pro-Palestijnse demonstrant kent zijn straf

21/11
Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

Wat na de Zesdaagse? Lotte Kopecky onthult plannen en eerste doel in 2026

21/11
📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

📷 "Ziet er niet al te best uit": Thibau Nys geen fan van verandering in de Wereldbeker

21/11
Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

Al vijf jaar één en twee in de Tour: Pogacar doet duidelijke uitspraak over Vingegaard

21/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Wout Van Aert Tim Merlier Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Victor Campenaerts Marcel Kittel Thibau Nys Jonas Abrahamsen Greg Van Avermaet Anita Yvonne Stenberg Johan Museeuw Joris Nieuwenhuis Axel Merckx Eddy Merckx Jose De Cauwer Richard Groenendaal Elia Viviani

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved