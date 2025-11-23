Opvallend: 24-jarige renner van Alpecin - Deceuninck hangt fiets nu al aan de haak

Lars Boven heeft besloten zijn fiets definitief aan de haak gehangen. De 24-jarige renner vond geen nieuwe ploeg meer na een aflopend contract bij Alpecin - Deceuninck en heeft daardoor besloten om er mee te stoppen.

Bijna vijf maanden na de start van de transferperiode hebben heel veel renners nog steeds geen nieuwe ploeg gevonden. Een paar weken geleden deelden we nog de cijfers van de vele renners die nog een renner moeten missen.

In een emotioneel bericht via de sociale media heeft Lars Boven laten weten nu de fiets definitief aan de haak te gaan hangen. Dat bericht deelde hij met zijn volgers op Instagram.

Lars Boven neemt afscheid van de wielerwereld

"Hallo allemaal, Ik heb besloten te stoppen met professioneel wielrennen. Na twee jaar vol tegenslagen ben ik de liefde voor de sport die je nodig hebt om op het hoogste niveau te presteren, kwijtgeraakt", aldus Lars Boven.

"Ik wist het al een tijdje, maar het was echt moeilijk om te beseffen dat ik niet meer van fietsen genoot. Wat volgend jaar betreft, weet ik nog niet hoe dat eruit zal zien."

"Ik vind fietsen nog steeds geweldig, dus ik ben van plan om wat gravelraces te doen. Maar verder heb ik nog geen idee, wat eng maar ook spannend is." We willen Lars Boven alvast veel succes wensen in zijn verdere leven.