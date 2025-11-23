Podiumplaats nummer 51: Nederlandse komt in de geschiedenisboeken naast Vos ... en doet het in stijl

In de Wereldbeker is de eerste wedstrijd een prooi geworden voor Lucinda Brand. In een ijskoud Tsjechië hield ze onder meer Sara Casasola en Europees kampioene Inge Van Der Heijden af na een spannende slotronde.

De voorbije weken waren er al heel wat crossen, maar nu zijn we er ook aan begonnen in de Wereldbeker. In een ijskoud Tabor was het afwachten wie de eerste leider zou gaan worden in de cross.

Lucinda Brand blijft oppermachtig

Voor Lucinda Brand was het een zoektocht naar een 51e podiumplaats, waarmee ze op gelijke hoogte zou komen met de epische Marianne Vos.

Uiteindelijk zou de Nederlandse zelfs in stijl afronden met een knappe zege. In de sprint hield ze de Italiaanse Sara Casasola heel makkelijk af. Inge Van Der Heijden werd derde op een tiental seconden, nadat ze in de laatste honderden meters moest afhaken.

Norbert-Riberolle beste Belgische op plaats acht

Bentveld en Van Alphen maakten er een zeer Nederlands getinte top-5 van, met Zemanova eindigde er een Tsjechische in eigen land op plaats zes. Eerste Belgische werd Norbert-Riberolle, die na Fouquenet op een achtste plaats wist te eindigen.

Clauzel en Betsema maakten de top-10 helemaal rond. Voor Brand is het een signaal dat ze in alle crossen dit jaar opnieuw van zin is om indruk te proberen maken.