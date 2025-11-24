🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg
De Luxemburgse kampioene Marie Schreiber moest in Tabor de strijd staken na een valpartij. Een gevolg van haar opvallende looppassage bij haar rentree in Hamme.

In Hamme maakte Marie Schreiber, die sinds dit seizoen begeleid wordt door Sanne Cant, haar rentree in het veld. De Luxemburgse kampioene werd vierde, maar net voor de laatste rechte lijn viel haar ketting er af. 

Spierblessure voor Schreiber

Schreiber kreeg het probleem niet meteen opgelost en besliste om met haar fiets op de schouder te lopen naar de aankomst, een beeld dat viraal ging. Ze stelde zo haar vierde plaats veilig, maar het leverde de Luxemburgse wel een blessure op. 

"De voorbereiding op Tabor was niet ideaal, omdat Marie last had van problemen met haar psoas-spier na het incident van vorige week, waarbij ze op het asfalt moest rennen om de finishlijn te halen", zegt Sanne Cant. 

Opgave Schreiber in Tabor na valpartij

"Sprinten op veldritschoenen is niet goed voor de spieren en gewrichten. Toch keken we uit naar Tabor. Ze begon goed, maar kwam ten val na balken. Ze viel op haar rechterbeen, hetzelfde been waar ze last had van haar spier."

"Na de val had ze geen kracht meer in haar rechterbeen. Het was dus een logische beslissing om te stoppen. Nu is het tijd om te herstellen." Of Schreiber zondag aan de start komt in Flamanville, is nog niet duidelijk. 

Sanne Cant

