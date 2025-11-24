"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

De eerste manche van de Wereldbeker in Tabor was een voltreffer voor Baloise Glowi Lions. De ploeg van Sven Nys mocht drie keer zegevieren, hij was dan ook bijzonder tevreden.

Bij de beloften won David Haverdings in Tabor, bij de vrouwen was Lucinda Brand de beste en Belgisch kampioen Thibau Nys schoot de hoofdvogel af bij de mannen. Ploegmanager Sven Nys was dan ook zeer tevreden.

Perfect weekend voor Sven Nys en Baloise Glowi Lions

"En voeg daar ook nog de podiumplaats van Fleur Moors aan toe bij de beloften vrouwen en de vierde plaats van eerstejaars Arthur Van Den Boer bij de beloften mannen. Beter kon niet", zei Nys bij Het Nieuwsblad.

In november 1998 won Sven Nys zelf zijn eerste van in totaal vijftig manches in de Wereldbeker in Tabor en hij komt er nog altijd bijzonder graag. De Tsjechische cross heeft alles wat er moet zijn voor Nys.

Nys is lovend over cross in Tabor

"Op een prachtig parcours, met een kennerspubliek. Het is misschien al vijftien jaar geleden dat ik hier voor het laatst reed en toch herkennen de mensen mij nog altijd", was Nys bijzonder lovend.

Zoon Thibau Nys had ook speciaal een groene helm met vlammetjes op laten maken en zette ook een oranje zonnebril op, zodat hij helemaal op zijn vader leek zoals die in 2012 het veldrijden domineerde.