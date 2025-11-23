📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

Thibau Nys won na een knappe solo de eerste Wereldbeker Cyclocross van het seizoen in het Tsjechische Tabor. Daar viel hij ook qua kledij op. Een interessante verwijzing ook naar ... vader Sven Nys.

Het was een knappe solozege van Thibau Nys, die al snel de rest achterliet en op zoek ging naar een knappe overwinning. En dat deed hij een beetje zoals zijn vader, die er vroeger een patent op had om snel aan te vallen en een hele race te domineren.

"Halfweg vroeg ik me wel af wat ik aan het doen was", kon er een lachje af bij Nys zelf in zijn reactie. Maar misschien zat er inderdaad wel een knipoog naar vader Sven Nys in zijn overwinning in Tabor, want ook vestimentair was dat te zien.

Sven Nys in 2012

Nys droeg als Belgisch kampioen - een truitje waarin we ook zijn vader Sven jarenlang zagen rondrijden - een helm en een bril die verdacht veel deed denken aan de gloriedagen van papa Sven. En dat doet wat met een vader, zoveel is duidelijk.

Een duidelijke knipoog van Thibau Nys naar het verleden van vader Sven Nys

Lees ook... Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"›"Ik wist het niet, maar deze week kwam hij plots naar huis met een foto van mij waarop ik een knaloranje bril droeg en exact dezelfde helm", aldus Sven Nys in gesprek met Sporza.

"Hij heeft dit stiekem laten maken, een soortgelijke bril gezocht en dat dan in combinatie met de Belgische driekleur ... Het is precies alsof ik mezelf zie rijden. Al is het helaas al vijftien jaar geleden. Ik vind het leuk, het is speciaal dat hij naar het verleden verwijst."