Kan Nys ook Van Aert en Van der Poel pijn doen? Niels Albert twijfelt niet meer

Thibau Nys laat dit seizoen zien dat hij een stap vooruit heeft gezet. Niels Albert kijkt dan ook uit naar de aankomende duels met Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Zo dominant als in Tabor was Thibau Nys nog niet vaak. De Belgische kampioen vertrok al vroeg en liet niemand nog terugkomen. Zijn voorsprong aan de finish was uiteindelijk klein, maar de zege kwam nooit in gevaar.

Niels Albert was dan ook onder de indruk van wat hij zag van Nys. Hij denkt dan ook al vooruit richting de kerstperiode, wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw aan de start zullen staan.

Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert pijn doen?

Het niveau dat Nys nu haalt, opent volgens Albert ook perspectieven. "Met dit hoge niveau moet Nys misschien wel in staat worden geacht om Mathieu van der Poel en/of Wout van Aert wat steviger weerwerk te bieden", zegt hij bij HLN.

Dat moet ook de betrachting zijn van Nys, die in februari al samen met Van der Poel en Van Aert op het podium stond van het WK veldrijden in Liévin. Volgens Albert moet Nys met klasseflitsen ook Van der Poel en Van Aert pijn kunnen doen.

Lees ook... Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt›"Zonder hem met immense druk te willen opzadelen: ik denk dat het veldritwereldje daar wel een beetje zit op te wachten", stelt Albert nog. Over zo'n maand moet het zover zijn, vrijdag wordt de kalender van Van der Poel bekendgemaakt.