'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

Michael Vanthourenhout heeft de hoge verwachtingen in Tabor niet kunnen waarmaken. De kopman van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw ging hard tegen de grond en werd zeventiende.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen zag Michael Vanthourenhout als een van de topfavorieten voor de overwinning in de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor, waar Vanthourenhout in 2015 wereldkampioen werd bij de beloften.

De vriestemperaturen, het bevroren parcours en de balken bergop moesten Vanthourenhout uitstekend liggen volgens Mettepenningen. Vanthourenhout was ook goed, na zo'n 40 minuten reed hij in derde positie.

Bij het opdraaien van de laatste rechte lijn schoof Vanthourenhout weg op het asfalt en werd hij ook nog eens aangereden door Lars van der Haar. Met een pijnlijke grimas op het gezicht sprong Vanthourenhout weer op de fiets.

Geen blessure voor Vanthourenhout

Hij werd uiteindelijk pas 17de op bijna twee minuten van Nys, maar vooral zijn schouder leek stevig geraakt te zijn. Bij WielerFlits laat zijn ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw weten dat de pijn een dag later meevalt.

Een check-up in het ziekenhuis was ook niet nodig, Vanthourenhout lijkt dus aan een blessure te ontsnappen. Zondag in Flamanville, waar hij in 2022 derde werd na Iserbyt en Aerts, lijkt hij dus ook aan de start te kunnen staan.