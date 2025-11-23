🎥 Pijnlijke valpartij voor Vanthourenhout, die ook nog eens wordt aangereden door concurrent

De eerste Wereldbeker van het seizoen was een prooi voor Thibau Nys. In de achtergrond ging het dan weer goed verkeerd voor Michael Vanthourenhout. Die ging pijnlijk onderuit en werd ook nog eens aangereden.

Thibau Nys was al snel gaan vliegen in het ijskoude Tabor en zou de race uiteindelijk ook knap winnen na een erg lange en mooie solo.

In de achtergrond liep het dan weer flink verkeerd voor Michael Vanthourenhout. In de zesde van acht ronden kwam hij in een bocht dicht bij de streep zwaar ten val.

Zware valpartij voor Michael Vanthourenhout

Hij raakte niet meteen recht, waardoor er verschillende andere renners hem moesten ontwijken. Bij sommigen ging dat pas héél erg nipt, terwijl Lars van der Haar hem niet had gezien en prompt in de rug aanreed.

Crash for Vanthourenhout on the corner 🫣



He loses positions, back to 19th on the penultimate lap now ⬇️.



Sweeck into second place, creating a small gap on the chasers. Mason up to 11th! #CXWorldCup pic.twitter.com/mI1wejaneR — UCI Cyclocross (@UCI_CX) November 23, 2025

Pas na veel vijven en zessen kon Vanthourenhout zijn weg vervolgen. Dat deed hij duidelijk met een pijnlijke grimas, waardoor hij nooit meer in de kop van de koers terechtkwam.

Op het moment van de val was hij nog aan het koersen voor de tweede plaats, maar de race was eigenlijk over voor hem door de val. De komende uren of dagen zal moeten blijken of Vanthourenhout iets heeft overgehouden aan de pijnlijke valpartij in Tabor.