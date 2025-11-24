Niet in de Belgische driekleur zondag: Nys stelt mening bij over leiderstrui Wereldbeker

Thibau Nys heeft de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor gewonnen. Hij staat na één manche aan de leiding, maar met de eindzege zit hij niet in zijn hoofd.

Na Waterloo in 2023 en Benidorm begin dit jaar won Thibau Nys in Tabor voor de derde keer in zijn carrière een manche in de Wereldbeker. Het was de eerste manche van dit seizoen, waardoor Nys zondag in Flamanville de leiderstrui mag dragen.

Nys over leiderstrui Wereldbeker

Vorige week klonk het nog alsof Nys niet echt fan was van de nieuwe trui in de Wereldbeker, maar zondag in Tabor klonk dat toch al anders. "Volgende week in Flamanville mag ik in de leiderstrui rijden, wat toch altijd leuk is", zei Nys bij Het Nieuwsblad.

Na één manche staat Nys logischerwijze ook aan de leiding in de Wereldbeker. Zondag in Flamanville is Nys er ook nog bij, daarna vertrekt hij voor twee weken op stage naar Spanje en slaat hij de derde manche in Sardinië over.

Nys niet bezig met eindklassement Wereldbeker

Daarna rijdt Nys wel nog alle resterende manches. Dat hij één manche zal missen, betekent volgens Nys ook niet dat hij het eindklassement niet meer kan winnen. Al komen er voor hem ook nog moeilijke manches aan.

Lees ook... Belgische crosser weet wat door Mathieu van der Poel onmogelijk wordt›"Met Antwerpen en Koksijde komen er ook nog parcoursen aan waar ik het veel lastiger zal hebben. Ik ben ook niet echt bezig met klassementen. Voor mij is elke wedstrijd een cross apart die ik probeer te winnen", stelde Nys nog duidelijk.