"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

Deze zomer stond het gezicht van Tadej Pogacar een beetje op onweer in de derde week van de Tour de France. En meteen doken er geruchten op dat de Sloveen sneller dan verwacht zou stoppen met koersen. Ondertussen heeft hij wel nog een contract tot 2030 bij UAE Team Emirates.

Tadej Pogacar is bezig aan een aantal interessante eindejaarsinterviews. Zo sprak hij ook onder meer tegen La Gazzetta Dello Sport. Daarin had hij het ook over de koersen die hij de komende jaren nog zou willen winnen.

Mogen de geruchten omtrent Tadej Pogacar naar de vuilbak?

Ondertussen zijn er ook al de nodige geruchten geweest over het mogelijke einde van zijn carrière, dat vroeger dan later zou gaan gebeuren omdat de Sloveen een familieman is en nu eenmaal al zoveel gewonnen heeft.

Of vertrekken naar een andere ploeg? Ook daar waren dit jaar geruchten over, maar echte kenners weten wel beter. En nu heeft ook Pogacar zelf laten blijken dat hij nog tot minstens 2030 zal racen én dat ook bij zijn huidige ploeg UAE - Team Emirates zal doen.

Tadej Pogacar tot minstens 2030 in het peloton én bij UAE Team Emirates

"Ik heb er nooit aan gedacht om eind 2028 te vertrekken. Ik heb het contract getekend tot 2030, en tenzij er iets geks gebeurt, zal ik het uiteraard respecteren. Anders had ik nooit met die datum in gedachten getekend."

"Het team wordt elk jaar beter en ik voel me steeds meer onderdeel van een familie. Ik zie mezelf nergens anders, en als ik na 2030 wil racen, is de kans groot dat ik nog steeds bij UAE zal zijn. Maar er is nog een lange weg te gaan: nu ben ik ontspannen, heb ik plezier, zijn er geen problemen", is hij kristalhelder.