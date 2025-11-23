Van der Poel, Van Aert en co opgelet: Tadej Pogacar wint liever deze koersen dan zeven keer de Tour de France

De erelijst van Tadej Pogacar puilt ondertussen al uit. En dus is de vraag wat er de komende jaren nog allemaal bij zal gaan komen. Als het van de Sloveen zelf afhangt, dan is het duidelijk waar de focus mag op gaan liggen.

Welke koersen gaat Tadej Pogacar in 2026 rijden? Daar is de jury nog niet uit. Er werd al gesproken over de Tour Down Under, maar het zou evengoed pas kunnen zijn in de Strade Bianche begin maart.

Waar liggen de doelen van Tadej Pogacar?

Pogacar wil net als dit jaar opnieuw de vijf monumenten rijden, zo klinkt het in diverse bronnen. En daarin zou hij wel eens duidelijke doelen naar voren willen schuiven, want er zijn nog wat races die hij nog niet won.

In een gesprek met La Gazzetta Dello Sport werd hem een pittige vraag gesteld of hij liever in zijn carrière zes keer de Tour de France zou winnen en dus recordhouder zou zijn daar, of liever races als de Vuelta a Espana, Parijs-Roubaix en Milaan - Sanremo zou winnen om een aantal leemtes op het palmares af te vinken.

Zeven keer de Tour de France? Liever Sanremo en Roubaix

"Ik kies altijd voor zoveel mogelijk variatie, ook al waren er zeven Tours", laat hij er geen twijfel over bestaan over wat hij de komende jaren zeker nog wil bereiken.

