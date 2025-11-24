Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Heel wat renners trokken na afloop van het seizoen nog naar Azië voor enkele (lucratieve) criteriums. Mads Pedersen is er tegen, Jonas Vingegaard nuanceert.

In Singapore en Japan vonden begin november twee criteriums plaats, georganiseerd door ASO, de organisator van de Tour de France. Met onder meer Philipsen, Milan, Vingegaard, Wellens en Roglic stonden er heel wat toppers aan de start.

Mads Pedersen was kritisch voor zijn collega's. "Het is een geregelde koers. Het is zo vreselijk om te zien, want geen enkele renners probeert het ook maar te doen lijken alsof ze aan een koers meedoen."

Vingegaard dient Pedersen van antwoord

Jonas Vingegaard, die het criterium in Japan won ondanks een val, is het niet eens met zijn landgenoot. "Het is duidelijk dat het daar waarschijnlijk niet de zwaarste wielerwedstrijd is", is hij wel realistisch bij Ekstra Bladet.

"Maar het zijn nog steeds wedstrijden, en die zijn niet altijd even gemakkelijk. Ik heb ook al meegereden in Singapore dat ik bijna moest lossen. Ik denk ook dat er veel renners zijn die meedoen voor de ervaring."

Vingegaard reisde naar Japan met zijn vrouw en twee kinderen. "Voor mij was het een goede ervaring. Zowel de wielerwedstrijd als de hele reis naar Japan", besloot de tweevoudige Tourwinnaar nog.