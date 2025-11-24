Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Na drie jaar vertrekt Atilla Valter bij Visma-Lease a Bike. De Hongaar had nood aan een andere omgeving en vindt die bij Bahrain Victorious.

"Ik heb het gevoel dat ik in de drie jaar die ik bij Visma heb doorgebracht, alles heb geleerd wat er te leren viel, en misschien heb ik deze tijd wel optimaal benut", zegt Valter bij Eurosport. "Maar ik wil in de toekomst veel meer bereiken."

Valter wil meer zelf kopman zijn

"Ik wil veel meer voor mezelf strijden, en ik had het gevoel dat ik dat in deze omgeving niet zou kunnen. Ik wil me nog verder ontwikkelen, dus ik denk al sinds begin dit jaar na over welke richting mijn carrière op moet."

"Het was moeilijk om nee te zeggen tegen Visma, maar ik heb steeds meer het gevoel dat ik de juiste beslissing heb genomen. De reden voor de beslissing was uiteindelijk een gevoel: ik had een andere omgeving nodig."

Meer inspraak bij Bahrain Victorious

Valter merkt bij zijn nieuwe ploeg dat hij, net als Cian Uijtdebroeks bij Movistar, meer inspraak heeft in zijn programma. "Ik zou bijna mijn hele kalender zelf kunnen samenstellen, maar we bespreken de planning natuurlijk wel."

"De afgelopen jaar ook geen slecht slecht programma had, al miste ik een grote ronde. Ik had het voorjaar niet anders gepland. Maar bij Bahrain stuurden ze me al onze wedstrijden toe en vroegen ze me wat ik wilde. Vervolgens hebben we alles besproken: hoe we rust, voorbereiding, reizen en trainingskampen moesten plannen. Ik vind de aanpak van Bahrain heel fijn."