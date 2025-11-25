Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Het begrotinsakkoord van de federale regering zal voor een btw-verhoging zorgen. Ook wielerfans en wielertoeristen zullen dat voelen in hun portefeuille.

De federale regering wil op bepaalde producten de btw verhogen en dat geldt ook voor zaken binnen de categorie 'entertainment'. En dat zou dus ook de wielerfans en wielertoeristen kunnen treffen.

De btw op die producten is op dit moment zes procent, dat zou stijgen naar twaalf procent. Voor wielerwedstrijden op de weg heeft dat geen invloed, want daarvoor moet geen toegangsticket betaald worden.

Veldrijden en tochten voor wielertoeristen duurder

In het veldrijden is dat wel het geval. Wie in voorverkoop een ticket wil kopen voor de Wereldbekermanche in Antwerpen moet daar nu 21 euro voor neerleggen, aan de kassa zal dat 25,5 euro zijn.

Door de verhoging van de btw zal daar dus zo'n euro bijkomen. Wielertoeristen die de Ronde van Vlaanderen willen rijden, betalen daar nu tussen de 85 en de 105 euro voor, ook dat zou dus enkele euro's duurder worden.

Wanneer de maatregelen ingaan, is op dit moment niet duidelijk. Maar ook wielerfans zullen dus getroffen worden door de maatregelen van de federale regering om het gat in de begroting te dichten.