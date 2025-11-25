Na moelijk seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe: Maxim Van Gils ging onder het mes

Maxim Van Gils forceerde eind vorig jaar een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Veel plezier beleefde hij daar nog niet aan, om minder ziek te worden ging Van Gils onder het mes.

Een etappezege in de Ruta del Sol en de Ronde van Noorwegen en een derde plaats in de Clasica San Sebastian. Dat zijn de beste resultaten van Maxim Van Gils in zijn eerste seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Valse start Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Op de UCI-ranking tuimelde Van Gils van de 14de naar de 180ste plaats, het geeft goed weer dat hij niet zijn beste jaar achter de rug heeft. Dat begon al door zijn late transfer naar zijn nieuwe ploeg.

"Ik had de teamdagen gemist, waardoor ik niet iedereen kende op die eerste stage. Dat was een beetje moeilijk en ik had een aanpassingsperiode nodig", zegt Van Gils bij Sporza.

Van Gils onderging operatie aan de neus

Van Gils sukkelde echter ook met zijn gezondheid. Een pollenallergie speelde hem parten, in de zomer werd hij enkele keren ziek. Om minder ziek te worden, ging Van Gils na het afgelopen seizoen onder het mes.

"Ze hebben een stuk uit mijn neus weggehaald. Dat zal me vooruit helpen volgend seizoen. Ondertussen ken ik ook de ploeg. Ik denk dat en hoop dat het volgend jaar beter zal gaan", besluit Van Gils nog.