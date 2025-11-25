Ploegmaat worden van Evenepoel bij Red Bull: Van Gils zegt wat hij daarvan vindt

Maxim Van Gils en Remco Evenepoel worden binnenkort ploegmaats bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Van Gils denkt ook dat Evenepoel bij de Duitse ploeg nog beter kan worden.

Eén jaar na zijn eigen transfer van Lotto naar Red Bull-BORA-hansgrohe mag Maxim Van Gils Remco Evenepoel verwelkomen bij de Duitse ploeg. Evenepoel wil in zijn nieuwe omgeving nog beter worden.

Van Gils over komst van Evenepoel

Volgens Van Gils is dat ook mogelijk bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "In alle wedstrijden kunnen we een heel sterke ploeg opstellen, dus Remco zal altijd heel goed omringd zijn", zegt Van Gils bij Sporza.

Bij de profs waren Van Gils en Evenepoel nog maar twee keer ploegmaats, vorig jaar op het WK in Zürich en dit jaar op het EK in Frankrijk. Van Gils kijkt er wel naar uit om samen met Evenepoel te koersen.

"Het is altijd leuk om met Remco naar een wedstrijd te gaan, omdat je dan als ploeg meer kans hebt om de koers te winnen. Remco is een winnaar en is niet blij met een 2e plek. Dat maakt hem een fantastische coureur."

Van Gils en Evenepoel samen in Milaan-Sanremo?

