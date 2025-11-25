Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Lorenz Lomme
| Reageer
Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het wielerpeloton zal er volgend jaar opnieuw wat anders uitzien door de nodige transfers. Hier en daar is er ook een gezicht verdwenen, zoals dat van een ex-winnaar van de Ronde van Lombardije.

Zo hangt Esteban Chaves zijn fiets aan de haak. De Colombiaan van 35 kondigde het nieuws aan in een filmpje van EF Education-EasyPost, de ploeg waar hij sinds 2022 aan de slag was.

"Het is de juiste beslissing", kijkt Chaves zonder spijt terug op zijn besluit. "Ik ben tevreden over de carrière die ik heb gehad. Ik ben heel blij dat ik het hoofdstuk zo kan afsluiten."

Chaves heeft een indrukwekkend palmares

Chaves mag inderdaad tevreden terugblikken op zijn carrière. Zo won hij met de Ronde van Lombardije (2016) een monument, wat maar weinig renners kunnen zeggen. Hij reed toen voor het Australische ORICA-BikeExchange.

Ook in de grote rondes liet Chaves zich gelden. Hij pakte maar liefst drie ritten in de Giro (2016, 2018 en 2019) en twee in de Vuelta van 2015. In 2016 werd hij ook tweede in het eindklassement van de Giro, na winnaar Vincenzo Nibali, en derde in de Vuelta.

De laatste jaren verging het Chaves, die vooral bekend stond om zijn klimkwaliteiten, een pak minder. Hij had nog geen contract voor volgend seizoen en trekt er nu dus de stekker voorgoed uit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

Remco Evenepoel krijgt een serieuze waarschuwing: "Moet weten waar hij voor gekozen heeft"

11:00
Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

Van Aert verklapt komisch geheim over vader Henk: "Hij moet dat wat beperken"

09:00
Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

Wout van Aert verrast: niet Antwerp, maar dit is zijn favoriete voetbalclub

08:00
Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

Onderlinge strijd tussen Wout van Aert en Ruben Van Gucht: wie heeft wie eruit geknikkerd?

07:30
Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

Begrotingsakkoord zal ook de veldritfans en wielertoeristen treffen

07:00
De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

De échte reden voor zijn transfer? Uijtdebroeks had met één iets veel moeite

21:30
Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

Crossers vanaf 2027 puntenpakkers voor wegploegen? UCI-topman onthult addertje onder het gras

20:30
Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

Ploegmaat Van Aert onthult waarom waarom hij niet langer bij Visma-Lease a Bike kon blijven

20:00
Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

Geen Pogacar, Van Aert én Evenepoel: om deze reden haken toppers af voor 'Boonen & Friends'

19:00
Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Door de vele kritiek vorig jaar? Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

18:30
'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

'Michael Vanthourenhout kent verdict na zware valpartij in Tabor'

18:00
🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

🎥 Viraal moment levert Marie Schreiber blessure op: Sanne Cant geeft meer uitleg

17:00
Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

Prikje naar Visma-Lease a Bike? Uijtdebroeks merkt nu al grote verschillen bij Movistar

16:30
Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

Reden voor superdag van Thibau Nys in Tabor? Bart Wellens onthult opvallend detail

16:00
"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

"Ik schrok:" Tom Boonen strikt heel wat toppers voor terugkeer 'Boonen & Friends'

15:00
"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

"Beter kon niet": Sven Nys weet niet wat hij meemaakt in Tabor

14:00
Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

Pedersen vond criteriums maar niets: Vingegaard dient landgenoot van antwoord

13:30
Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

Niet zoals de topvoetballers: Tadej Pogacar zegt wat hij allemaal doet in het huishouden

13:00
Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

12:00
Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

Wout van Aert waagt zich aan 'De slimste mens', maar moet Erik Van Looy meteen teleurstellen

24/11
Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

Laurens Sweeck verrast zichzelf in Tabor, maar is ook klaar en duidelijk over Thibau Nys

24/11
Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

Veldritprogramma Van der Poel: Albert onthult wanneer het wordt bekendgemaakt

24/11
Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

Nieuwenhuis ploegmaat van Vanthourenhout? Nederlander is helder over Mettepenningen

24/11
"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

"Het doet wat met een mens": Sven Nys verrast door zoon Thibau Nys

24/11
"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

"Nooit aan gedacht": Tadej Pogacar verwijst alle geruchten naar de vuilbak

24/11
📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

📷 Thibau Nys verraste ook vader Sven met vestimentaire knipoog: wat heeft hij gedaan?

23/11
UCI zendt Wereldbeker uit op Youtube: waarom is stream in ons land niet beschikbaar?

UCI zendt Wereldbeker uit op Youtube: waarom is stream in ons land niet beschikbaar?

23/11
Opvallend: 24-jarige renner van Alpecin - Deceuninck hangt fiets nu al aan de haak

Opvallend: 24-jarige renner van Alpecin - Deceuninck hangt fiets nu al aan de haak

23/11
Van der Poel, Van Aert en co opgelet: Tadej Pogacar wint liever deze koersen dan zeven keer de Tour de France

Van der Poel, Van Aert en co opgelet: Tadej Pogacar wint liever deze koersen dan zeven keer de Tour de France

23/11
Belgen aan het feest na zinderend einde van Zesdaagse van Gent

Belgen aan het feest na zinderend einde van Zesdaagse van Gent

23/11
Ganna en Keisse komen einde van een tijdperk opleuken: "Het perfecte einde, echt kippenvel"

Ganna en Keisse komen einde van een tijdperk opleuken: "Het perfecte einde, echt kippenvel"

23/11
Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

Thibau Nys doet het à la ... Sven Nys: "Halfweg koers vroeg ik me af wat ik aan het doen was"

23/11
🎥 Pijnlijke valpartij voor Vanthourenhout, die ook nog eens wordt aangereden door concurrent

🎥 Pijnlijke valpartij voor Vanthourenhout, die ook nog eens wordt aangereden door concurrent

23/11
Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

Lekkere solo levert Belgische overwinning op in Wereldbeker Tabor

23/11
Hoopvolle Belgische prestaties: wie won er allemaal in Tabor?

Hoopvolle Belgische prestaties: wie won er allemaal in Tabor?

23/11
Podiumplaats nummer 51: Nederlandse komt in de geschiedenisboeken naast Vos ... en doet het in stijl

Podiumplaats nummer 51: Nederlandse komt in de geschiedenisboeken naast Vos ... en doet het in stijl

23/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Michael Vanthourenhout Lucinda Brand Cian Uijtdebroeks Sven Nys Michael Boogerd Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Johan Bruyneel Sanne Cant Roger De Vlaeminck Tom Boonen Attila Valter Elia Viviani Peter Van Den Abeele Lindsay De Vylder

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved