Voormalig winnaar Ronde van Lombardije hangt fiets voorgoed aan de haak

Het wielerpeloton zal er volgend jaar opnieuw wat anders uitzien door de nodige transfers. Hier en daar is er ook een gezicht verdwenen, zoals dat van een ex-winnaar van de Ronde van Lombardije.

Zo hangt Esteban Chaves zijn fiets aan de haak. De Colombiaan van 35 kondigde het nieuws aan in een filmpje van EF Education-EasyPost, de ploeg waar hij sinds 2022 aan de slag was.

"Het is de juiste beslissing", kijkt Chaves zonder spijt terug op zijn besluit. "Ik ben tevreden over de carrière die ik heb gehad. Ik ben heel blij dat ik het hoofdstuk zo kan afsluiten."

Chaves heeft een indrukwekkend palmares

Chaves mag inderdaad tevreden terugblikken op zijn carrière. Zo won hij met de Ronde van Lombardije (2016) een monument, wat maar weinig renners kunnen zeggen. Hij reed toen voor het Australische ORICA-BikeExchange.

Ook in de grote rondes liet Chaves zich gelden. Hij pakte maar liefst drie ritten in de Giro (2016, 2018 en 2019) en twee in de Vuelta van 2015. In 2016 werd hij ook tweede in het eindklassement van de Giro, na winnaar Vincenzo Nibali, en derde in de Vuelta.

De laatste jaren verging het Chaves, die vooral bekend stond om zijn klimkwaliteiten, een pak minder. Hij had nog geen contract voor volgend seizoen en trekt er nu dus de stekker voorgoed uit.