Axel Merckx spreekt klare taal over de transfer van Evenepoel: "Dan was hij beter gebleven"

Axel Merckx geeft zijn visie op de overstap van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe en schetst de mogelijke scenario's voor het komende seizoen.

Optie A: Klassiekers en Tour

Axel Merckx benadrukt bij La Dernière Heure de reden voor de transfer van Remco Evenepoel. “Hij heeft Soudal Quick-Step niet verlaten om elders de voorjaarsklassiekers te rijden”, klinkt het. Toch ziet hij dat deelname aan de Ronde van Vlaanderen een interessante mogelijkheid kan zijn. Volgens hem beschikt Evenepoel over de juiste kwaliteiten voor dit type koers, waar de selectie vaak vroeg valt.

Merckx klinkt echter kritisch over de kansen die Evenepoel heeft. “Om eerlijk te zijn denk ik dat hij meer kans had gehad om te presteren in de Ronde… als hij bij Soudal Quick-Step was gebleven, een ploeg met de Flandriens in het DNA.” Hij besluit dat een programma met klassiekers en Tour grotendeels zou lijken op wat Evenepoel de voorbije jaren al reed, en dat dit niet de reden was voor zijn transfer.

Optie B: Giro en Tour

Naast de klassiekers ziet Merckx een tweede scenario. “In de Giro, die hem volgens de eerste signalen goed ligt, zou hij een goede kans hebben in het klassement, ondanks de vermoedelijke aanwezigheid van Vingegaard.”

Merckx stelt dat een eventuele eindzege in Italië hem in een comfortabele positie kan brengen richting de Tour de France. “Als hij erin slaagt het roze te winnen, kan hij naar de Tour trekken met veel minder druk.” Daarbij wijst hij op de confrontatie met Pogacar, die in 2025 opnieuw de referentie zal zijn.

Leidersrol en verwachtingen

