Dirk De Wolf wil het in 2026 al zien: "Zou een goede leerschool zijn voor Remco"

Dirk De Wolf ziet deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen in 2026 als een noodzakelijke stap in zijn ontwikkeling.

Geschikt parcours

De Wolf benadrukt dat de finale van de Ronde van Vlaanderen perfect aansluit bij Evenepoels capaciteiten. “Zeker die laatste zestig kilometer. Twee keer de Oud Kwaremont, twee keer de Paterberg, de Koppenberg: die finale is verschrikkelijk lastig”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Volgens hem kan Evenepoel zijn kracht en gestalte optimaal benutten op dit terrein.

De Wolf stelt dat deelname niet alleen kans op winst biedt, maar ook een investering in ervaring. “Het zou hoe dan ook een goede leerschool zijn voor Remco.” De intensiteit van het voorjaar kan bovendien bijdragen aan prestaties in latere koersen zoals de Tour en het WK.

Timing en leeftijd

Volgens De Wolf mag Evenepoel niet te lang wachten. “Hij blijft ook geen 25, als de kans zich voordoet om te winnen, dan moet je die grijpen.” Wachten tot latere leeftijd zou de mogelijkheden beperken.

De Wolf verwijst naar Greg Van Avermaet en Pogacar, die ook tijd nodig hadden om de Ronde te winnen. Het parcours en de omstandigheden maken het een logische stap voor Evenepoel.

De Wolf ziet deelname in 2026 als strategisch en noodzakelijk. Het parcours ligt Evenepoel, de ervaring is waardevol, en de kans op succes mag niet worden uitgesteld.