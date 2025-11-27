Healy weerlegt uitleg van Evenepoel en legt zijn grootste probleem met Pogacar bloot

Op het WK in Rwanda stak Tadej Pogacar er met kop en schouders bovenuit. Ben Healy, de nummer drie, is echter kritisch voor Remco Evenepoel.

Tadej Pogacar viel op het WK in Rwanda al op 105 kilometer van de streep aan. Enkel Juan Ayuso en Isaac Del Toro konden hem volgen, Remco Evenepoel moest de rol lossen. Volgens Evenepoel door een gezakt zadel.

Raakte Evenepoel in paniek op WK?

Evenepoel wisselde van fiets, maar ook met zijn reservefiets was er iets aan de hand met zijn zadel. De olympische kampioen stapte van zijn fiets en stond zo'n 40 seconden stil, pas dan kon hij een nieuwe fiets krijgen.

Concurrent Ben Healy was ooggetuige en wijt het feit dat Evenepoel tevreden moest zijn met zilver op het WK niet enkel aan mechanische pech. "Hij raakt wat in paniek als Tadej aanvalt en hij niet mee kan", zegt hij bij The Roadman Podcast.

Evenepoel mist explosiviteit van Pogacar

Evenepoel kon het verschil met Pogacar wel stabiel houden en kon uiteindelijk ook wegrijden van Healy en de andere achtervolgers. Het verschil tussen Evenepoel en Healy was uiteindelijk zo'n 50 seconden.

Lees ook... Benji Naesen zegt wat het grote probleem van Evenepoel wordt in de voorjaarsklassiekers›Maar Evenepoel eindigde wel op anderhalve minuut van Pogacar. "Hij kan de versnelling van Tadej gewoon niet matchen", legt Healy het grootste probleem van Evenepoel bloot.