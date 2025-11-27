"Kan absoluut niet": Van Aert spreekt zijn steun uit voor rivaal Van der Poel

De voorbije twee edities van Parijs-Roubaix werd er iets vanuit het publiek naar Mathieu van der Poel geworpen. Wout van Aert keurt dat gedrag af.

Vorig jaar werd er tijdens Parijs-Roubaix een koerspetje geworpen naar Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Dat petje raakte de Nederlander niet, maar het had wel bijzonder slecht kunnen aflopen.

Van der Poel geraakt door bidon in Parijs-Roubaix

Dit jaar werd Van der Poel opnieuw geviseerd, dit keer met een volle bidon. Nu werd de Nederlander wel geraakt, maar hij bleef wel overeind. Achteraf was Van der Poel razend over de gegooide bidon.

"Dit kunnen we niet laten passeren. Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken. Dit was poging tot doodslag, er moet een proces van komen", zei Van der Poel.

Van Aert steunt Van der Poel

Tijdens de deelname van Wout van Aert aan De Slimste Mens ter Wereld kwam het onderwerp aan bod en Van Aert veroordeelde het ook. "Ik vond dat absoluut niet kunnen", stelde Van Aert.

"Gelukkig duiken er tegenwoordig op social media heel vaak filmpjes op van die mensen en kunnen ze zo hopelijk gestraft worden." De bidongooier werd snel geïdentificeerd door andere supporters en bood ook zijn excuses aan.