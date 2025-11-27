Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"

Nieuwenhuis weerlegt uitspraak van Albert over Van der Poel en Nys: "Kan niemand"
Foto: © photonews

Kan Thibau Nys in de kerstperiode een uitdager worden van Mathieu van der Poel? Niels Albert denkt van wel, maar Joris Nieuwenhuis heeft zijn twijfels.

Met drie overwinningen op zes crossen is Thibau Nys goed aan zijn veldritseizoen begonnen. De Belgische kampioen is één van de smaakmakers en de man die misschien wel Van der Poel en Van Aert kan uitdagen. 

Kan Nys Van der Poel uitdagen?

Dat is ook wat Niels Albert verwacht van Nys. Volgens Albert is Nys een van de enige crossers wiens klasseflitsen de ‘Grote Twee’ pijn kunnen doen. Nys moet Van der Poel en Van Aert dan ook het vuur aan de schenen kunnen leggen. 

Al vreest Albert ook dat Nys niet meer veel beter kan worden dan hij nu al is. Ook Joris Nieuwenhuis twijfelt of Nys wel echt de strijd zal kunnen aangaan, vooral met Mathieu van der Poel dan. 

Nieuwenhuis twijfelt over iemand Van der Poel kan kloppen

"Ik denk wel dat Thibau, in de crossen die hem echt goed liggen, of als hij echt een goede dag heeft... Ik weet niet of hij dan mee kan, want dan moet Mathieu weer een mindere dag hebben", zegt Nieuwenhuis bij Live Slow Ride Fast. 

Lees ook... Verrassende uitdager voor Van der Poel? Mason klaar en duidelijk over WK veldrijden "Een Mathieu met een hele goede dag, daar gaat niemand in de buurt komen", stelt Nieuwenhuis nog. Van der Poel won ook 24 van zijn laatste 25 crossen, hij duldt dus bijzonder weinig tegenstand. 

