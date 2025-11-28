📷 Het echte werk is begonnen: Van der Poel doet Evenepoel stevig afzien

Remco Evenepoel is aan zijn voorbereiding voor volgend seizoen begonnen. En dat doet hij samen met Mathieu van der Poel

Afgelopen zondag gaf Remco Evenepoel nog de aftrap van La Louvière-Anderlecht, maar sinds deze week is Evenepoel in Spanje om te starten aan zijn echte voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van der Poel en co doen Evenepoel afzien

Net als vorig jaar sloot Evenepoel zich aan bij het trainingsgroepje van Mathieu van der Poel. Samen met Freddy Ovett en de Nederlanders Arvid de Kleijn en Luke Verburg legde Evenepoel net geen 130 kilometer met 2.000 hoogtemeters af.

Dat deden Evenepoel en co aan een gemiddelde van zo'n 32 kilometer per uur, met een stevige training voor Evenepoel. "Terug bij het afzienfestival", schreef Evenepoel op zijn sociale media.

Evenepoel trekt vroeger naar Spanje

Vorig jaar deed Evenepoel zijn opbouw nog in België, maar begin december liep het fout. Op een van zijn eerste trainingen begin december knalde Evenepoel tegen een busje van bpost en liep daarbij meerdere blessures op.

Dit jaar lijkt Evenepoel dus geen enkel risico te nemen en is hij meteen naar Spanje vertrokken. Daar kan Evenepoel in betere weersomstandigheden en in goed gezelschap zijn trainingen afwerken.