Betalen als toeschouwer voor de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics is zonneklaar

Moeten organisatoren van koersen geld vragen aan toeschouwers om het betaalbaar te houden? De UCI en Tourorganisator ASO zijn tegen en ook Flanders Classics is het idee ook niet genegen.

Doordat er in de Tour de France volgend jaar twee dagen op rij een aankomst op Alpe d'Huez ligt, stelde ex-renner Jérôme Pineau voor om entreegeld te vragen voor de laatste kilometers van die beklimming.

ASO en UCI wijzen entreegeld af

"Laten we dan de laatste vijf kilometer van deze klim afzetten, privatiseren. Dan is het mogelijk om entree te heffen. Laten we iets creëren om geld te verdienen!", stelde de Fransman voor.

Bij ASO reageerden ze afkeurend op het idee. "Het invoeren van ticketverkoop is helemaal niet aan de orde", zei Pierre-Yves Thouault, adjunct-directeur wielrennen, bij La Dernière Heure. Ook de UCI wees het idee af.

Wat denkt Flanders Classics van entreegeld?

Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, denkt er niet aan om beklimmingen betalend te maken. Volgens CEO Tomas Van Den Spiegel is de sterkte van het wielrennen net dat alles altijd gratis is geweest.

"De hele Oude Kwaremont tijdens de Ronde betalend maken, dat is op vandaag zeker niet aan de orde. Er zal daar altijd een groot deel gratis beschikbaar blijven", zegt Van Den Spiegel bij WielerFlits.