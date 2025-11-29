'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

Mathieu van der Poel heeft zijn programma voor deze winter voorgesteld. En dus kan er ook gekeken worden naar mogelijke duels met Wout van Aert.

Als Mathieu van der Poel voldoende fit is, maakt hij op 14 december zijn rentree in het veld in Namen. Wout van Aert moet daar nog niet aan de start verwacht worden, van 8 tot 16 december is hij op teamkamp met Visma-Lease a Bike.

Eerste clash Van der Poel-Van Aert in Antwerpen?

Moest Van der Poel in Namen toch niet aan de start staan, dan zal hij zeker in Antwerpen aan de start staan op 20 december. Volgens HLN kan daar al een eerste confrontatie met Wout van Aert wachten.

Waar en wanneer Van Aert en Van der Poel elkaar deze winter nog zullen treffen, is nog onzeker. Vorig seizoen stonden ze drie keer samen aan de start. Van der Poel won drie keer, Van Aert werd twee keer tweede.

Rijdt Van Aert het WK veldrijden?

Of Van Aert ook het WK veldrijden in Hulst zal rijden, is nog niet duidelijk. Vorig seizoen hakte Van Aert pas een week voordien de knoop door, wellicht zal hij nu ook nog niet meteen toezeggen en kijken of het binnen zijn planning past.

