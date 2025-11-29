Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

We weten dat Remco Evenepoel vorige winter heel diep zat, maar had hij ook een depressie? Nu hij er achteraf op terugkijkt, sluit hij dat niet uit.

Het was zijn neef, mecanicien en goede vriend Dario Kloeck die in juni een opvallende uitspraak deed. Hij onthulde dat Evenepoel rond Kerstmis mentaal een hele moeilijke periode kende. Uit hun telefoongesprekken vermoedde Kloeck dat Evenepoel tegen een depressie aan zat. Gelukkig gaat het nu weer een heel stuk beter met Remco.

Het is wel een feit dat hij na zijn ongeval op training vorige winter van heel ver moest terugkomen, zowel mentaal als fysiek. Evenepoel geeft dat zelf toe bij Het Nieuwsblad. In zijn eigen woorden omschrijft hij hoe hij zelfs klaar was om te stoppen met wielrennen als het op een gegeven moment niet goed dreigde te komen. Dat is echt wel schrikken.

Evenepoel vermoedt dat hij in een depressie zat

Het zegt enorm veel over hoe het destijds persoonlijk met hem ging. Dan rijst de vraag: zat hij ook echt in een depressie, zoals Dario Kloeck vermoedde? Evenepoel denkt dat je zoiets op het moment zelf nooit kunt voelen. Bijna een jaar later denkt de Vlaams-Brander zelf ook wel dat hij richting een depressie aan het gaan was of er misschien zelfs al in zat. 

Hij beschrijft hoe hij een hele dag lang in de zetel bleef zitten. Van mensen die hem berichten stuurden, vond hij dat ze hem lastigvielen of ze zich moeiden met zaken waar ze niets mee te maken hadden. Evenepoel erkent dus dat het een superzware periode was en Kloeck er met zijn vermoedens over een depressie niet ver naast zat.

Evenepoel nu veel beter geluimd

Ook hij is anders altijd heel gelukkig tijdens de feestdagen en dat was vorige winter minder het geval. De symptomen die hij opnoemt, wijzen toch op een ernstige mentale toestand. We zijn blij om te weten dat het Evenepoel anno november 2025 zoveel beter vergaat.

Remco Evenepoel

