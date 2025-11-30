"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

Zelfs het WK in Abu Dhabi lijkt er geen voor sprinters te worden. Frank Hoste, groene trui in 1984, denkt te weten waarom de sprinters zo weinig kansen krijgen om de regenboogtrui te pakken.

De sprinters leken in 2028 eindelijk nog eens hun kans te krijgen om voor de regenboogtrui te kunnen sprinten. Het laatste vlakke WK werd in 2016 in Qatar gewonnen door Peter Sagan, Cavendish won in 2011 een sprint in Kopenhagen.

WK in 2028 niet voor sprinters?

In Abu Dhabi leken de sprinters eindelijk nog eens aan zet te zijn, maar daar lijken de Verenigde Arabische Emiraten zelf een stokje voor te steken met de bouw van enkele artificiële heuvels, zo onthulde Tim Merlier.

Frank Hoste denkt te weten waarom de sprinters zo weinig kansen krijgen op het WK. "Een sprinter zie je tijdens wedstrijden pas in de laatste 200 meter, misschien is dat het probleem", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

UCI wil wereldkampioen het hele jaar door zien

En dat terwijl wereldkampioenen als Pogacar, Van der Poel en Evenepoel bijna constant in beeld rijden, het hele jaar door. Volgens Hoste wil de UCI de regenboogtrui meer zien dan enkel tijdens een sprint.

Lees ook... Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens›"Een sprinter die een Tour-rit wint, dat is in een flits voorbij", stelt Hoste. "Pogacar zie je de volledige finale vooraan. Zo iemand als wereldkampioen spreekt veel meer tot de verbeelding."