🎥 Heuvels voor Pogacar en co op WK in 2028? Dit is Abu Dhabi van plan

Zullen de sprinters een kans krijgen om het WK van 2028 in Abu Dhabi? De Verenigde Arabische Emiraten lijken namelijk aan de bouw van enkele heuvels bezig.

Al sinds 2016, toen in Qatar, wachten de sprinters op een nieuwe kans op de wereldtitel. Sindsdien werden de parcoursen van het WK steeds zwaarder, met dit jaar het zelfs meer dan 5.000 hoogtemeters in Rwanda.

Sinds het WK van 2028 is toegewezen aan Abu Dhabi, kijken veel sprinters daar al naar uit. Een strijd tussen onder meer Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Olav Kooij, Paul Magnier en Matthew Brennan kondigde zich aan.

Al verkondigde Tim Merlier onlangs dat ze in Abu Dhabi andere plannen hebben en enkele heuvels aan het aanleggen zijn. Het zou de weg openen voor Tadej Pogacar of Isaac Del Toro om toch kans te maken op de regenboogtrui.

Abu Dhabi bouwt heuvels voor WK in 2028

De uitspraken van Merlier blijken ook te kloppen. Volgens de Spaanse krant Marca is Abu Dhabi al sinds 2023 bezig is met de aanleg van de kunstmatige klim van Al Wathba. Die was tot nu toe 1,4 kilometer lang en gemiddeld 6%.

In 2026 zou dat echter oplopen tot 2 kilometer met een strook van 11% in de laatste 500 meter. En in 2028 zou de klim 3,5 kilometer lang moeten zijn met een gemiddelde van 6,5% en een laatste kilometer aan 11%.