De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?
Foto: © photonews

Het veldrijden is al een paar weken in de ban van een potentiële transfer. Joris Nieuwenhuis zou in de belangstelling staan van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Dat is uiteraard de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Zijn veldritploeg heeft met Michael Vanthourenhout nog altijd één van de kleppers onder de pure crossers in de rangen. In de vorige seizoenen zorgde ook Eli Iserbyt voor een pak goede resultaten, maar die moet nu al een hele tijd aan de kant blijven wegens aanslepende blessurezorgen.

De kans bestaat zelfs dat Iserbyt dit seizoen niet meer in actie komt. Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw zou dus wel een verse kracht kunnen gebruiken. Vervolgens is Joris Nieuwenhuis, die voor de Ridley-ploeg rijdt, in beeld gekomen. De Nederlander won dit seizoen al op het Heerderstrand, in Lokeren en ook de Superprestigecross in Merksplas.

Nieuwenhuis zorgt voor verduidelijking

Eerder had Nieuwenhuis echter gezegd dat hij zelf nog niet rond de tafel had gezeten met Jurgen Mettepenningen. Bijgevolg kon Nieuwenhuis weinig kwijt over een eventuele overstap. Ondertussen heeft de 29-jarige veldrijder wel al enigszins in zijn kaarten laten kijken. Dat heeft hij gedaan voor de start van de Wereldbeker in Flamanville.

Sporza meldt dat Nieuwenhuis bij zijn startinterview gevraagd werd of hij binnenkort in de ploeg van Mettepenningen rijdt. Die vraag had Nieuwenhuis blijkbaar totaal niet zien komen. "Hahahah", moest hij er mee lachen. "Waarschijnlijk niet", antwoordde Nieuwenhuis vervolgens toch. Veel woorden maakte hij er dus niet aan vuil.

Transfer komt er wellicht niet

Dat hoefde ook niet, want met die enkele woorden had Nieuwenhuis toch duidelijk gemaakt dat hij wellicht niet naar Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw trekt. Voorlopig blijft Vanthourenhout bij die ploeg dus de grote man.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Joris Nieuwenhuis

