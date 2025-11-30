Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

Thibau Nys mag de trui van leider in de Wereldbeker aanhouden. Hij is wel dankbaar dat hij in Flamanville op de hulp van ploegmaat Lars van der Haar kon rekenen.

Met twee overwinningen in twee Werelbekermanches konden de recente wedstrijden niet beter verlopen voor Thibau Nys. "Het gaat heel erg goed", knikt de winnaar van de cross in Flamanville. Bij Baloise Glowi Lions konden ze zelfs een één-tweetje vieren door de tweede plaats van Van der Haar. Die kwam er ook niet zonder toeval.

Nys en Van der Haar reden beiden relatief snel vooraan. Vervolgens konden ze bij Baloise Glowi Lions het ploegenspel spelen. "Ik ben superblij om de hele cross vooraan kunnen rijden met Lars van der Haar. We begrijpen elkaar heel goed, dit is echt een zege van het team." Nys is dus dankbaar voor de rol die zijn teamgenoot kon spelen.

Thibau Nys had slechts op één plek problemen

Alleen zijn schuiver had mogelijk de overwinning in het gedrang kunnen brengen. "Ik had twee keer in dezelfde bocht wat problemen, maar voor de rest voelde ik mij heel goed." Was hij dan even goed als in Tabor? Dat wilde Nys niet gezegd hebben. "Ik had niet opnieuw een dergelijke superdag, maar ik had wel nog altijd een heel goed gevoel."

Nys was erop gericht om in de laatste paar ronden sterk voor de dag te komen. "Op het moment dat ik wilde versnellen, lag Joris Nieuwenhuis iets voorop. Daarna zat Lars in tweede positie en kreeg ik wat seconden bonus. Ik had niet het gevoel dat ik zomaar kon wegrijden zoals vorige week, maar was wel gericht op de finale."

Nys verwijst al naar terugkeer Van der Poel

Het is dus weer een hele mooie ervaring geworden voor Thibau Nys en daar doet hij het uiteraard voor. "Ik wil van elke cross genieten. Binnen twee weken is Mathieu erbij en gaan we heel ander verhaal krijgen", beseft Nys.