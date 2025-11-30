Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert

Meesterlijk: Thibau Nys is dankbaar voor iemand en zegt wat er gebeurt als Van der Poel terugkeert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys mag de trui van leider in de Wereldbeker aanhouden. Hij is wel dankbaar dat hij in Flamanville op de hulp van ploegmaat Lars van der Haar kon rekenen.

Met twee overwinningen in twee Werelbekermanches konden de recente wedstrijden niet beter verlopen voor Thibau Nys. "Het gaat heel erg goed", knikt de winnaar van de cross in Flamanville. Bij Baloise Glowi Lions konden ze zelfs een één-tweetje vieren door de tweede plaats van Van der Haar. Die kwam er ook niet zonder toeval.

Nys en Van der Haar reden beiden relatief snel vooraan. Vervolgens konden ze bij Baloise Glowi Lions het ploegenspel spelen. "Ik ben superblij om de hele cross vooraan kunnen rijden met Lars van der Haar. We begrijpen elkaar heel goed, dit is echt een zege van het team." Nys is dus dankbaar voor de rol die zijn teamgenoot kon spelen.

Thibau Nys had slechts op één plek problemen

Alleen zijn schuiver had mogelijk de overwinning in het gedrang kunnen brengen. "Ik had twee keer in dezelfde bocht wat problemen, maar voor de rest voelde ik mij heel goed." Was hij dan even goed als in Tabor? Dat wilde Nys niet gezegd hebben. "Ik had niet opnieuw een dergelijke superdag, maar ik had wel nog altijd een heel goed gevoel."

Nys was erop gericht om in de laatste paar ronden sterk voor de dag te komen. "Op het moment dat ik wilde versnellen, lag Joris Nieuwenhuis iets voorop. Daarna zat Lars in tweede positie en kreeg ik wat seconden bonus. Ik had niet het gevoel dat ik zomaar kon wegrijden zoals vorige week, maar was wel gericht op de finale."

Nys verwijst al naar terugkeer Van der Poel

Lees ook... Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"Het is dus weer een hele mooie ervaring geworden voor Thibau Nys en daar doet hij het uiteraard voor. "Ik wil van elke cross genieten. Binnen twee weken is Mathieu erbij en gaan we heel ander verhaal krijgen", beseft Nys.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Flamanville (Fra)
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel
Lars Van Der Haar

Meer nieuws

Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

Deze man gelooft dat Thibau Nys zeker kloof met Van der Poel dicht: "Mathieu trapje hoger dan Wout van Aert"

19:00
Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"

Thibau Nys slaat genadeloos toe en daar verandert valpartij helemaal niets aan: "Geweldige koers gereden"

16:25
Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys"

Ploeg ziet het niet zoals de buitenwereld, maar legt lat nu wel weer hoger: "Niet de beste Thibau Nys"

14:00
Dit wordt echt een feestje voor Mathieu van der Poel: deze keuze heeft hij niet zomaar gemaakt Interview

Dit wordt echt een feestje voor Mathieu van der Poel: deze keuze heeft hij niet zomaar gemaakt

29/11
Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

Adrie van der Poel wuift gedoe rond potentieel record van Mathieu weg: "Voor jullie belangrijker"

29/11
Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten

15:00
Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

Toch confrontatie op komst? Uitspraken Primoz Roglic kunnen het doen botsen met Remco Evenepoel

18:30
Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

Niets dan positieve commentaren over Remco Evenepoel, maar zit er een addertje onder het gras?

17:00
De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

De geruchten weggeblazen: gaat Nieuwenhuis naar ploeg van Jurgen Mettepenningen of niet?

16:00
Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

Van der Poel én Pogacar moeten voor historische kantelpunt zorgen in het veldrijden

13:00
Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

13:30
Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

Kan hij samenwerken met Lipowitz? Evenepoel zegt wat hun grootste verschil is

12:30
Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

Dit moet Evenepoel niet doen in Milaan-Sanremo: "Dan zal het héél moeilijk worden"

12:00
Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

Demi Vollering waarschuwt Kopecky en co voor 2026: "Ik wil winnen"

11:00
📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

📷 Hij blijft overal opduiken: Pogacar onthult of hij wel echt vakantie heeft gehad

10:00
Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

Romain Bardet maakt zich grote zorgen over toptalent: "Er heerst een zekere hysterie"

09:00
"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

"Dat is het probleem": Frank Hoste weet waarom sprinters minder kansen krijgen op het WK

08:30
Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

Joao Almeida wijst collega's stevig met de vinger: "Ze weten niet wat ze doen"

08:00
Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

Niels Albert over toekomst van Eli Iserbyt: "Hoe grof dat ook klinkt"

07:30
Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

Wout van Aert is grote fan van het systeem: dit is waarom het voor hem van goudwaarde is

07:00
Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve actie

29/11
Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

Wat is hier aan de hand? Mysterieuze boodschap over Wout van Aert: "Ik kan niet wachten"

21:30
Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

Een verborgen doel? Mathieu van der Poel bezorgt andere crossers stevige kater

29/11
Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Laat deze renner het afweten ten opzichte van Wout van Aert? José De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

20:30
De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

De Cauwer kiest met veel overtuiging zijn hoogtepunt: "Van der Poel breekt hem uiteindelijk"

29/11
Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

Dit is het geheim en de grote kracht achter het succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar

29/11
Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

Heeft Remco Evenepoel in een depressie gezeten? Eindelijk spreekt hij er zelf over

29/11
"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

"Zal niet gebeuren": Toon Aerts beseft het maar al te goed na zijn Europese titel

29/11
Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

Storm rond Patrick Lefevere: hij wordt onder vuur genomen voor controversiële politieke mening

29/11
Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

Tom Boonen zorgt voor kleurrijke show: spurtbom Soudal Quick-Step en Belgische legende schitteren eveneens

29/11
Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

Oumi helpt Remco Evenepoel op een wat ongewone manier: "Ze moet dat nu niet meer doen"

29/11
"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

"Dat zei ik tegen Visma-Lease a Bike": De Cauwer is er klaar mee en wil dat UCI ingrijpt

29/11
Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

Longontsteking nog altijd een probleem? Adrie van der Poel geeft details over zoon Mathieu

29/11
'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

'Eerste clash tussen Van Aert en Van der Poel in het veld komt er snel aan'

29/11
Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

Pogacar pleit voor opvallende verandering in het wielrennen en krijgt ook steun

29/11
Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

Inkomgeld voor de Tour of de Ronde: Van Aert verklaart waarom hij voorstander is

29/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Tim Merlier Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Adrie Van Der Poel Joris Nieuwenhuis Primoz Roglic Tim Wellens Corne Van Kessel Erwin Vervecken Oscar Riesebeek Niels Albert Eli Iserbyt Serge Pauwels Joao Almeida Romain Bardet

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved