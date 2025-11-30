Visma-Lease a Bike in de problemen? Johan Bruyneel onthult monsterverlies

Heel wat wielerploegen zitten in financiële problemen. Volgens Johan Bruyneel leed ook topploeg Visma-Lease a Bike een stevig verlies dit jaar.

Arkéa-B&B Hotels zag zijn twee hoofdsponsors afhaken, de broers Roodhooft moeten een vervanger zoeken voor Deceuninck en Lotto en Intermarché-Wanty fuseren om het hoofd boven water te houden.

Stevig verlies voor Visma-Lease a Bike

En ook Visma-Lease a Bike leed volgens Johan Bruyneel verlies. In The Move onthult hij dat de ploeg van Wout van Aert een monsterverlies van 6 miljoen euro heeft geleden. Eigenaar Robert van der Wallen zou het verschil wel bijgepast hebben.

Dure renners vertrekken, goedkope inkomende renners

Maar het heeft wel gevolgen, vooral op het vlak van transfers. "Als je kijkt naar 2025, zie je dat ze niet heel veel geld hebben uitgegeven aan nieuwe renners. Er zit niemand tussen die een flink salaris gaat verdienen", zegt Bruyneel.

"Plus, er zijn wat dure renners weggegaan. Ze werken er dus aan om dat gat te dichten." Onder meer Tiesj Benoot, Dylan van Baarle en Olav Kooij zijn vertrokken. Er moest dan ook bespaard worden bij Visma-Lease a Bike.

Lees ook... Benji Naesen ontketent discussie op sociale media: knalprestaties Van Aert en Van der Poel nog niet vergeten›Het is dus niet onlogisch dat Wout van Aert ervoor pleitte om ook elders inkomsten te zoeken, onder meer bij inkomgeld. Het verdienmodel van het wielrennen moet voor Van Aert dan ook meer richting dat van de NBA gaan.