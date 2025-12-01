"Dat is niet gebeurd": Bart Wellens is kritisch voor teleurstellende Toon Aerts

Zo'n maand geleden werd Toon Aerts Europees kampioen veldrijden. Sindsdien gaat het een stuk minder met Aerts, die op vier crossen slechts één keer de top tien haalde.

Op het Europees kampioenschap in Middelkerke klopte Toon Aerts in de sprint Thibau Nys. Voor Aerts een enorme ontlading, voor het eerst sinds het aflopen van zijn dopingschorsing kon hij nog eens een belangrijke cross winnen.

Slechte resultaten Aerts sinds EK

Sinds zijn Europese titel is Aerts echter een schim van zichzelf. In Hamme werd hij twaalfde, in Merksplas pas 20ste. Een dag na Merksplas moest Aerts wel ziek forfait geven voor Hamme.

Ook in de Wereldbeker loopt het echter niet van een leien dakje voor Aerts. In de eerste manche in Tabor werd hij nog achtste, zondag in Flamanville twaalfde. Na twee manches staat Aerts op de tiende plaats in het klassement.

Wellens is streng voor Aerts

"Dat zijn al veel punten die je misloopt", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Hij begrijpt ook niet wat er aan de hand is met Aerts. "De eerste wedstrijd na die titel kan je nog begrijpen dat het niet draait, maar nadien moet je toch kunnen bevestigen."

Lees ook... Vier keer met drie aan de start én Nys ontloopt Van der Poel en Van Aert bijna niet meer ›"Dat is niet gebeurd", gaat Wellens verder. Zondag in Sardinië krijgt Aerts een nieuwe kans, dan staat Nys niet aan de start door een stage en kan hij punten goedmaken op de leider in het klassement.