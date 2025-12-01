Had hij niet zelf kunnen winnen? Van der Haar onthult waarom hij vol de kaart van Nys trok

In Flamanville stond Lars van der Haar voor het eerst dit seizoen op het podium. De Nederlander hielp zijn ploegmaat Thibau Nys aan de zege.

Net voor de Koppenbergcross kondigde Lars van der Haar aan dat het zijn laatste seizoen zou worden. De 34-jarige Nederlander bleef wel consistent en was na tien crossen nog maar twee keer buiten de top tien gevallen.

Eerste podiumplaats Van der Haar dit seizoen

Al slaagde Van der Haar er wel nog niet in om op het podium te staan dit seizoen. In de tweede manche van de Wereldbeker in Flamanville was het dan toch eens raak, Van der Haar werd tweede na zijn ploegmaat Thibau Nys.

"De voorbije twee weken voelde ik dat het podium mogelijk was. Ik ben heel blij dat het eens gelukt is", zei Van der Haar achteraf. "In het begin van het seizoen sloeg de twijfel toe omdat ik zo ver van het podium was.

Nys bedankte Van der Haar na Flamanville

"Ik had het mentaal lastig. Na het EK heb ik wat rust genomen en dat was een goede keuze." Ploegmaat Thibau Nys bedankte Van der Haar ook achteraf en stelde dat het een overwinning van de ploeg was in Flamanville.

Waarom ging Van der Haar niet zelf zijn kans toen hij een klein gaatje had? "Het kwam net op een slecht moment voor mij, ik wist dat ze zouden terugkeren. Ik voelde dat Thibau iets beter was, dus heb vol zijn kaart getrokken."