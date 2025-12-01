Thibau Nys is niet op andere gedachten te brengen en moet fans teleurstellen

Thibau Nys heeft in de Wereldbeker veldrijden na de eerste ook de tweede manche gewonnen. Toch staat de leider zondag in Sardinië niet aan de start.

Met twee op twee in de Wereldbeker, zeges in Tabor en Flamanville, staat Thibau Nys stevig aan de leiding. Nys heeft het maximum van 80 punten, Laurens Sweeck is de eerste achtervolger met 51 punten.

Daarna komt zijn ploegmaat Lars van der Haar met 49 punten, Joris Nieuwenhuis is vierde met 45 punten en Cameron Mason is vijfde met 42 punten. Zij hebben al een stevige achterstand op Nys na twee manches.

Nys zondag niet aan de start in Sardinië

Zondag in Sardinië zullen ze echter kunnen knabbelen aan hun achterstand, want Thibau Nys zal er niet bij zijn. "Of ik toch nog overweeg om er van start te gaan? Dat denk ik niet", zei Nys na de cross in Flamanville.

"Ik vertrek dan samen met Lars van der Haar op stage naar Spanje." Heen-en-weer vliegen naar Sardinië ziet Nys ook niet zitten. "Ik denk niet dat ik er aan de start zal verschijnen", maakte hij nog eens duidelijk.

Strijd met Van der Poel om eindzege in de Wereldbeker?

Lees ook... Mathieu van der Poel zorgt voor hilariteit en plaagt vaste trainingsmakker: "Naar wie stuur ik mijn factuur?"›Nys kan zijn voorsprong dus zien wegsmelten, al zal hij wellicht nog altijd in de top drie staan. Al zal Nys wellicht meer rekening moeten houden met Mathieu van der Poel, die ook een kandidaat is voor de eindzege in de Wereldbeker.