Van der Poel traint al weken in Spanje, vader Adrie onthult grootste nadeel daarvan

Mathieu van der Poel stoomt zich in Spanje klaar voor zijn terugkeer in het veld. Al heeft dat volgens zijn vader Adrie van der Poel wel een nadeel.

Van der Poel traint in Spanje

Al enkele weken verblijft Mathieu van der Poel in Spanje, sinds vorige week heeft hij het gezelschap gekregen van Remco Evenepoel, om zich voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen en zijn rentree in het veld.

Wanneer Van der Poel aan de start zal staan, dat is nog niet helemaal zeker. Dat kan op 14 december in Namen zijn, maar als Van der Poel zich nog niet helemaal fit voelt, dan maakt hij op 20 december zijn rentree in Antwerpen.

Ondertussen blijft Van der Poel nog verder trainen in Calpe en dat is volgens zijn vader Adrie van der Poel logisch. "De kwaliteit van je trainingen is veel beter", zegt hij bij In de Leiderstrui. In Calpe is het nu gemiddeld zo'n 18 graden.

Van der Poel zal moeten aanpassen aan de kou

Al is er toch ook een nadeel aan zo lang in Spanje vertoeven, stelt vader Van der Poel. "Omdat als je straks terugkomt in je kou, je daar minder goed tegen kan. Dat duurt wel een tijdje, voordat je daar aan gewend bent."

Een cross van een uur, dat zal nog wel net lukken voor Van der Poel, maar op de weg trainen zal iets anders zijn. Daarom heeft Van der Poel het liefst droge koersen waarin het zo'n 15 graden is, vergelijkbaar met Calpe dus.